換季皮膚癢 外用藥塗愈多愈好？醫破解「3迷思」籲正確用藥

林口長庚醫院皮膚科盧俊瑋醫生提醒，皮膚外用藥雖然僅擦於皮膚表面，但還是要正確使用，亂用藥不但無法加速痊癒，反而可能導致額外的皮膚傷害。

正值換季期間，很多人可能會面對手腳龜裂、脫皮、搔癢等皮膚狀況，特別是正在接受癌症治療或使用免疫抑制藥物的患者，皮膚更加脆弱敏感。林口長庚醫院皮膚科盧俊瑋醫生提醒，皮膚外用藥雖然僅擦於皮膚表面，但還是要正確使用，亂用藥不但無法加速痊愈，反而可能導致額外的皮膚傷害。

盧醫生分享，有一位肺腺癌患者因雙手乾裂前來就診，醫生評估後開立外用類固醇藥膏。患者擦藥後自行戴上橡膠手套密封雙手，試圖讓藥物更深入吸收、加強藥效，不料卻導致手掌出現大片潮紅、脫皮、水泡與刺痛，最後確診為皮膚黴菌感染，需要口服抗黴菌藥物治療，且因為皮膚屏障受損，使得復原時間延長，患處也更不舒服。