換季皮膚癢 外用藥塗愈多愈好？醫破解「3迷思」籲正確用藥

正值換季期間，很多人可能會面對手腳龜裂、脫皮、搔癢等皮膚狀況，特別是正在接受癌症治療或使用免疫抑制藥物的患者，皮膚更加脆弱敏感。林口長庚醫院皮膚科盧俊瑋醫生提醒，皮膚外用藥雖然僅擦於皮膚表面，但還是要正確使用，亂用藥不但無法加速痊愈，反而可能導致額外的皮膚傷害。
盧醫生分享，有一位肺腺癌患者因雙手乾裂前來就診，醫生評估後開立外用類固醇藥膏。患者擦藥後自行戴上橡膠手套密封雙手，試圖讓藥物更深入吸收、加強藥效，不料卻導致手掌出現大片潮紅、脫皮、水泡與刺痛，最後確診為皮膚黴菌感染，需要口服抗黴菌藥物治療，且因為皮膚屏障受損，使得復原時間延長，患處也更不舒服。
外用藥錯誤觀念多 「這樣做」讓皮膚成黴菌溫床
盧俊瑋醫生指出，許多人對外用藥物存有錯誤觀念，如「塗愈多愈好」、「包起來效果更強」、「可以跟其他藥混合使用」等，但這些做法可能帶來以下健康風險：
- 藥物過度吸收：特別是類固醇藥膏，密封環境會促使皮膚大量吸收藥物，導致皮膚變薄、血管擴張，甚至會影響全身代謝功能。
- 造成潮濕悶熱環境，誘發黴菌感染：未經皮膚科專科醫生指示，使用手套、保鮮紙、濕敷等密封方式，可能讓皮膚長時間處於潮濕悶熱的狀態，成為細菌或黴菌繁殖的溫床。
- 使用部位不當：有些藥膏不適用於臉部、眼周、陰部等薄弱部位，若患者把藥物擦在這些部位，可能引起皮膚紅腫、刺激，甚至眼壓升高等副作用。
用藥方式依個人情況度身訂造 有異常反應切勿亂用藥！
每個部位、每位患者、每種藥膏的使用方式都不同，盧俊瑋醫生表示，皮膚科專科醫生會根據患部(臉、手掌、腳底、身體等)、皮膚的厚薄程度、病變的嚴重程度與類型(濕疹、銀屑病、黴菌感染等)、患者的年齡、慢性病、免疫狀況，以及藥物的劑型(軟膏、乳膏、凝膠、泡沫、洗劑)，個人化調整藥膏的使用方式。因此，同樣是使用類固醇藥膏，有人擦一周，有人只能擦3天；有些情況可局部濕敷，有些則要避免密封，用法大不相同。
盧醫生提醒，外用藥物並非保養品，正確使用才能達到治療效果，患者應依照醫囑用藥，若用藥後出現紅腫、水泡、刺痛、搔癢加劇等異常反應，應立刻停藥並覆診。皮膚的反應可能是過敏、刺激，或是新的感染，需由醫生判斷是否需要換藥或增加治療。此外，擦藥時也要注意手部衛生，以及藥物塗抹順序和保存方式，有疑問都應與醫生討論，切勿自行更改用藥方式，或聽信任何偏方與網上資訊。
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