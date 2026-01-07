搣唔甩大肚腩？ 當心是內臟脂肪超標！附3招自測內脂指數 研究證1成分有效減殺內臟脂

正在計劃新一年的瘦身大計嗎？期望2026年能重奪身材掌控權的大家，在開始任何減肥計劃之前，重中之重，一定是要先搞清楚真正的「敵人」！相信不少人曾努力節食、運動，卻發現肚腩始終減不掉，甚至在減重過程中體重忽升忽跌，還沒看到明顯成果就已經反彈復胖，令人沮喪又無力！

但大家有沒有想過，要對抗的問題可能不只是單純的皮下脂肪，而是潛藏在腹腔深處的內臟脂肪在作怪呢？原來過多的內臟脂肪會擠壓腸道、影響消化蠕動，導致食物殘渣堆積，造成排便不暢，更會伴隨腰圍增加、小腹突出、代謝異常等問題！

內臟脂肪 隱藏的健康危機 兩種都是脂肪，到底有何不同？皮下脂肪雖對外觀影響明顯，卻是一種看得見的且可自行量度的問題；而內臟脂肪過多主要與不良生活習慣和飲食有關，熱愛高糖高油食物及少運動族群最為高危，常見的啤酒肚和蘋果身型便是因內臟脂肪堆積在腹部引起。而且內臟脂肪常被稱為「活性脂肪」，隱藏在腹腔深處，緊緊包裹著肝臟、胰臟和腸道等關鍵器官，還會釋放脂肪酸和發炎因子直接進入肝臟，干擾身體正常代謝，增加三高及心血管疾病風險，是健康的隱形殺手。而且連四肢纖瘦人士，亦可能有內臟脂肪的問題，更有不少人在體檢後才有所發現！若未及時發現，更可能會落入健康危機。

3 招自測內臟脂肪 度腰圍 若男性腰圍超過90cm（35.4 吋）、女性腰圍超過80cm（31.5 吋），已被界定為中央肥胖，就要小心內臟脂肪過多的問題。 度腰臀比 腰圍÷臀圍，若男性超過0.9、女性超過0.8即屬超標。例如腰圍78cm、臀圍94cm的女性，腰臀比0.83已達危險邊緣。 體脂計 透過InBody等專業儀器檢測內臟脂肪數值。1-9 級屬正常範圍，10-14級內臟脂肪偏高，15級以上內臟脂肪過高，屬高危級別。

激活代謝引擎 4重機制精準分解脂肪 搞清楚真正敵人後，就要懂得對症下藥，才能有效對付頑強的內臟脂肪！推介獲國際3金殊榮、經大學研究支持的「Organicpharm內脂殺」，嚴選雙專利益生菌 (副乾酪乳桿菌S38及芽孢乳酸菌BC198)，其成份有助生成人體無法自行制成的短鏈脂肪酸(SCFAs)，並激活代謝引擎 (AMPK)，以4重減脂機制包括阻隔脂肪、精準分解、燃燒脂肪、並促進排出脂肪，連串機制配合，才能精準改善內脂堆積問題。

科學減脂 12星期有助減殺內臟脂肪 雙專利益生菌除了有效生成短鏈脂肪酸外，更能重整腸道微生態，透過菌腸軸調節，增強腸道代謝功能，同時增加飽足感以抑制食慾及減少熱量攝取，成份為耐胃酸、耐膽鹽設計，確保能直達腸道發揮功效，臨床證實，持續服用12星期後內臟脂肪大減30%，肝臟脂肪亦減少32%，真正實現細胞級減脂！ 「Organicpharm內脂殺」適合關注內脂、三高問題、經常外餐或肥胖、缺乏運動及有意改善排便人士服用。產品為乳酸口味，容易入口，健康同時不失美味，只需每日一包，輕鬆擺脫內脂困擾，實現新年瘦身大計！

在職媽媽減走腰間贅肉 「食咗一排內脂殺，明顯feel到個肚細咗，條褲都鬆返曬，真係好快見效！完全無藥性、無副作用，唔會肚痾唔舒服，而且食法簡單，每日一包，撕開包裝倒入口就得。」

上班族外食不怕肥 「親身試過真係好快就幫到我瘦到條腰，影相唔洗再收埋個肚，去旅行日日食唔停，冇肥到，返到嚟褲頭仲鬆咗！去旅行都一定帶返幾包傍身，有咗佢就可以放心食。」