搶救分秒必爭 敗血症死亡率每小時遞升

俗稱「細菌入血」的敗血症，是指因微生物感染或其毒素而引起、全身出現炎症反應的危急重病。患者若不能及時確診並對症下藥，病情可急速惡化致多重器官衰竭而死亡。 香港港安醫院——荃灣急症科顧問醫生嚴建明表示，正常情況下，當有細菌、真菌或病毒入侵體內而造成感染，免疫系統會對之反擊。不過，敗血症患者的免疫系統不單攻擊這些入侵物，亦會破壞體內的器官和組織，導致全身廣泛發炎。與此同時，入侵的微生物會在血液中繁殖，引致血管擴張、滲漏，造成患者的血壓低，再加上凝血機制也變得異常，導致血管內形成血栓。結果患者的血液循環不足以應付身體的需求，導致器官功能受損甚至衰竭。

全身性免疫反應 敗血症所引發的全身性免疫反應，可造成以下一些症狀：

‧體溫不正常，例如出現發燒(高過攝氏38度)或低溫(低過攝氏36度)；

‧心跳過快(每分鐘多過90下)；

‧呼吸急速(每分鐘多過20下)；

‧驗血結果顯示白血球數值太小(小於4 x 109/L)或太多(大於12 x 109/L)。 另外患者可能會出現血壓低、打冷顫、出汗、神志不清、紅疹、身體極度疼痛或不適。

嚴建明續指，近年專家亦提倡使用qSOFA作評估，以及早識別敗血症，「三大評估參考包括：一，神志不清；二，呼吸加快至每分鐘多達或多於22下；三，上壓(收縮壓)低達或低過100mmHg。當患者出現其中兩項或全部情況，再配合醫生臨床檢查後斷定或合理懷疑是因感染引起這些變化，就可確診。」