搶救分秒必爭 敗血症死亡率每小時遞升

俗稱「細菌入血」的敗血症，是指因微生物感染或其毒素而引起、全身出現炎症反應的危急重病。患者若不能及時確診並對症下藥，病情可急速惡化致多重器官衰竭而死亡。
香港港安醫院——荃灣急症科顧問醫生嚴建明表示，正常情況下，當有細菌、真菌或病毒入侵體內而造成感染，免疫系統會對之反擊。不過，敗血症患者的免疫系統不單攻擊這些入侵物，亦會破壞體內的器官和組織，導致全身廣泛發炎。與此同時，入侵的微生物會在血液中繁殖，引致血管擴張、滲漏，造成患者的血壓低，再加上凝血機制也變得異常，導致血管內形成血栓。結果患者的血液循環不足以應付身體的需求，導致器官功能受損甚至衰竭。
全身性免疫反應
敗血症所引發的全身性免疫反應，可造成以下一些症狀：
‧體溫不正常，例如出現發燒(高過攝氏38度)或低溫(低過攝氏36度)；
‧心跳過快(每分鐘多過90下)；
‧呼吸急速(每分鐘多過20下)；
‧驗血結果顯示白血球數值太小(小於4 x 109/L)或太多(大於12 x 109/L)。
另外患者可能會出現血壓低、打冷顫、出汗、神志不清、紅疹、身體極度疼痛或不適。
嚴建明續指，近年專家亦提倡使用qSOFA作評估，以及早識別敗血症，「三大評估參考包括：一，神志不清；二，呼吸加快至每分鐘多達或多於22下；三，上壓(收縮壓)低達或低過100mmHg。當患者出現其中兩項或全部情況，再配合醫生臨床檢查後斷定或合理懷疑是因感染引起這些變化，就可確診。」
敗血症常見成因
至於引致敗血症的常見源頭有：
‧呼吸系統感染，例如肺炎；
‧腹部及腸胃感染，例如腹膜炎、盲腸炎、膽管炎等；
‧泌尿系統感染，例如腎炎；
‧中樞神經系統感染，例如腦膜炎；
‧皮膚組織感染，例如蜂窩組織炎、壞死性筋膜炎等。
別以為敗血症惡化到命危很少見，曾有本地研究指出，本港所有成年人的死亡個案之中，原來多達25%可能跟敗血症有關。
盡快恢復血液循環
敗血症的死亡率隨每小時遞升，有研究指每延誤1小時治理，死亡率便提升約4%至9%，因此救治分秒必爭。嚴建明指出，治療目標是盡快令患者恢復足夠的血液循環，讓身體重要器官有充足的血液供給養分。根據國際敗血症權威Surviving Sepsis Campaign提出的Hour-1 Bundle，患者在急症室分流或其他情況下懷疑患上敗血症，醫護人員要在1小時內開始治療工作，包括：
I. 化驗患者的乳酸值；
II. 在給予抗生素前抽取血液樣本以培植細菌；
III. 給予廣譜抗生素；
IV. 如果患者血壓低或乳酸值高，醫護人員便開始輸液；
V. 若果血壓持續偏低，醫護人員便開始給予強心劑。
此外，醫生亦會爭取時間問症，並利用氧氣、輸液、強心劑等，協助患者維持維生指數及血液循環。嚴建明補充，「同時醫生會替患者做身體檢查，從中找出蛛絲馬跡，務求盡快判斷感染源頭及位置，有時或需要抽取痰、小便樣本、照X光、超聲波、電腦掃描等來輔助偵測病灶。」