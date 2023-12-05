擊退染疫後遺症 台研究指Omega-3有助預防長新冠症狀

新冠病毒引起的疫潮，經過3年後終於我們共存，感染人數不少，幸嚴重個案大幅減少，但不少人染疫後都出現腦霧及易攰等長新冠症狀，甚至形成心理壓力。台灣有研究發現，攝取足夠的Omega-3 能幫助對抗慢性炎症，以及改善大腦情緒及神經認知，紓緩長新冠後遺症對康復者的困擾。

顯著降低精神症狀風險 該項刊載在《Brain, Behavior and Immunity》的研究，利用TriNetX全球健康數據庫，比較染疫前6個月有服用Omega-3及沒有服用人士在感染後有否出現長新冠症狀，結果發現服用Omega-3顯著降低一年內染疫後出現長期精神症狀的風險，包括抑鬱、焦慮和失眠等。有關研究團隊更計劃進行多中心臨床試驗，以確認 Omega-3 對預防長新冠的效用。