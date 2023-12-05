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健康
2023-12-05 11:30:58

擊退染疫後遺症 台研究指Omega-3有助預防長新冠症狀

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Omega-3

新冠病毒引起的疫潮，經過3年後終於我們共存，感染人數不少，幸嚴重個案大幅減少，但不少人染疫後都出現腦霧及易攰等長新冠症狀，甚至形成心理壓力。台灣有研究發現，攝取足夠的Omega-3 能幫助對抗慢性炎症，以及改善大腦情緒及神經認知，紓緩長新冠後遺症對康復者的困擾。

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顯著降低精神症狀風險

該項刊載在《Brain, Behavior and Immunity》的研究，利用TriNetX全球健康數據庫，比較染疫前6個月有服用Omega-3及沒有服用人士在感染後有否出現長新冠症狀，結果發現服用Omega-3顯著降低一年內染疫後出現長期精神症狀的風險，包括抑鬱、焦慮和失眠等。有關研究團隊更計劃進行多中心臨床試驗，以確認 Omega-3 對預防長新冠的效用。

長新冠

研究發現服用Omega-3顯著降低一年內染疫後出現長期精神症狀的風險，包括抑鬱、焦慮和失眠等。

有助血管健康 改善情緒

研究人員指出， Omega-3一向被認為可以改善血管健康，對抗心血管疾病，而今次在一系列研究中看到Omega-3在染病的不同階段都對免疫、炎症、氧化壓力和神經免疫等方面帶來影響，顯示Omega-3不但能降低炎症反應，更可改變大腦與腎上腺，改善情緒和神經認知障礙，或可能成為擊退長新冠的新方法。

世界衛生組織估計，全球多達七 成人口曾感染新型冠狀病毒病，其中五分之一患者出現長新冠綜合症。

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