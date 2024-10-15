擔心孩子長不高該怎麼辦？中醫師告訴孩童長高關鍵

孩子生長發育的階段與脾胃機能及腎氣充足與否息息相關，若是先天稟賦不足，加上脾胃虛弱導致攝取的營養無法充分利用吸收，就可能導致生長幅度不夠理想。

市面上有非常多標榜「長高」的產品，可見家長對孩子身高的重視，總希望自己的孩子能夠高人一等。在醫院診間也常會遇到許多家長焦急的詢問孩子身高問題，其實身材發育受到遺傳、營養、運動、作息及壓力等因素影響，每個孩子也都有不同的生長曲線，當生長曲線有逐步上升其實就毋須太過擔心。

衛生福利部南投醫院中醫科賴卉蓮醫師指出，通常進入青春期後，會逐漸出現第二性徵，當第二性徵出現後便是長高的黃金期。在孩子生長發育的階段與脾胃機能及腎氣充足與否息息相關，若是先天稟賦不足，加上脾胃虛弱導致攝取的營養無法充分利用吸收，就可能導致生長幅度不夠理想。所以中醫在調理兒童生長發育，會補腎健脾為主，加上補益氣血的藥材作為「轉骨方」，幫助孩童轉骨期生長發育。

在進入青春期後因為荷爾蒙的改變會也造成身心容易失調、長青春痘或堆積脂肪等，加上中學學業壓力、女性經期不適等，都是可以一起調理。

市面上有許多種轉骨方 應如何挑選？

賴卉蓮醫師說明，其實轉骨方不單單只是幫助孩子長高，在進入青春期後因為荷爾蒙的改變會也造成身心容易失調、長青春痘或堆積脂肪等，加上中學學業壓力、女性經期不適等，都是可以一起調理的，建議父母帶孩子找合格中醫師諮詢調理，為孩子制訂「專屬轉骨方」。

此外，賴卉蓮醫師補充，除了服用中藥之外，營養攝取、適度運動及作息調理也是很重要的。