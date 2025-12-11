擘開口得2厘米！「數碼口內掃描」幫口腔癌患者重建笑容

潘裕華副院長指出，未來此技術將擴展至放射線治療後口乾症患者、顎骨重建術後病患及神經性或臥床造成張口受限者的假牙製作，並結合面部掃描與數碼面弓技術，以獲得更高的製作精度。

64歲的張先生因右上顎鱗狀細胞癌接受上顎骨廣泛切除與重建手術，術後張口僅2公分，導致無法順利進食、說話或微笑，因此造成生活質素大幅下降，也因電療的緣故，不適合植牙。中山醫學大學附設醫院文心院區潘裕華副院長之口腔醫療團隊以數碼口內掃描技術搭配臨時活動假牙設計(Interim Denture)，逐步恢復其咬合高度與面形比例，「當患者張先生首次戴上新假牙時，對著鏡子露出久違的笑容，雖然只露出下排牙齒，但患者眼中仍然閃爍著光亮。」潘裕華副院長回憶說道。

口腔癌術後張口度僅 2 公分 傳統假牙印模是不可能的任務

對於口腔癌術後的患者而言，「治癒癌症」只是漫長康復旅程的起點。許多歷經口腔顎面外科手術、放射線及化學治療的病患，術後因組織纖維化或重建手術影響，張口度僅剩約2公分左右，而一般牙科印模製作的傳統活動假牙，患者需達3.5至4公分以上的張口度才能完成印模，這對張口受限的口腔癌病患幾乎是不可能的任務。

數碼口內掃描製作口腔模型 不受限於張口度大小

為解決這項臨床難題，中山附醫自2025年3月起，將數碼口內掃描(Digital Intraoral Scanning)技術運用於口腔癌患者術後的假牙重建。與傳統印模須使用矽膠材與印模托盤不同的是，數碼口掃技術透過光學鏡頭即時擷取三維影像，以高解析3D掃描及CAD/CAM數碼設計，即使患者僅能張口2公分，也能採「分區、小角度」的方式逐步掃描，取得高精度的口腔模型，進而製作出符合個人解剖特徵的活動假牙。

潘裕華副院長表示，數碼口內掃描技術在數碼流程方面能即時修正模型誤差，減少患者重複取模與交付次數，縮短製作時間，也降低感染風險，讓患者在不增加痛苦的情況下，製作出符合個人解剖結構的客製化假牙。截至10月底為止，相關醫療團隊已協助近20位病患成功重建口腔功能，使患者重新享受咀嚼與說話的樂趣。