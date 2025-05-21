擴散性三陰性乳癌 ADC藥物助延命

乳癌是本港女性最常見癌症，當中三陰性乳癌最惡、擴散風險最高。患者若不幸擴散，於醫管局安全網現只有化療作為二線或往後治療，惟只對3%至6%患者有效。病人醫護權益協進會建議政府將ADC藥物納入資助範圍，提高患者存活機會及改善困苦程度。 臨床腫瘤科專科醫生蔡浩強指出，三陰性乳癌佔整體乳癌約10%，常見於較年輕婦女，部分是BRCA1基因突變。「由於三陰性乳癌腫瘤生長速度較快，發現時往往已擴散。即使接受治療，約三分一患者或出現遠端復發，風險較其他乳癌高70%。研究指確診後平均2.6年後出現遠端復發，較其他乳癌快1倍，5年存活率也較低。」

困苦程度較高 若三陰性乳癌已擴散，一線治療除化療加電療外，現可考慮使用免疫治療配合化療，效果較理想；當一線治療失效，二線治療傳統上僅剩化療一途，惟只有3%至6%患者可縮小腫瘤，並維持一段時間。 為了解本港三陰性乳癌患者的情況，病人醫護權益協進會及病友組織乳您一起You're not Alone向70名患者及康復者作出問卷調查。發現受訪者平均確診年齡為48歲，27%人患癌後辭去全職工作，而仍須照顧父母或養育子女分別各佔七成。一成曾乳癌復發的患者，平均1.3年便復發；而43%人由確診至擴散時間少於一年。病人醫護權益協進會召集人龐朝輝醫生表示，「患者在確診後一周的困苦程度達8.87分(10分滿分)，比整體癌症患者高42%，出現負面情緒的頻率亦高出25%；甚至有患者因而出現輕生念頭。」 擔心復發 化療無出路 乳您一起You're not Alone 創辦人唐智穎續指，「83%患者擔心復發；另由於需要盡快開始治療，三分一患者確診後仍未驚完，只是『死頂』完成療程。」曾接受化療的受訪者中，三成曾出現嚴重副作用，九成人有長遠影響，如虛弱、四肢疼痛或麻痺等。「當知道化療於二線治療效用只有3%，三成半人認為猶如沒有出路。」

ADC藥物反應率較高 近年三陰乳癌治療有新發展，二線或之後治療可以考慮ADC抗體藥物結合體。蔡浩強解釋，「ADC結合標靶及化療藥，藥物可辨識癌細胞表面的Trop-2受體，然後結合並進入癌細胞，再釋放化療藥。患者毋須做基因檢測都可使用，惟仍有白血球低、肚瀉和疲倦的副作用。」研究顯示，ADC藥物用於擴散性三陰性乳癌二線或往後治療的客觀反應率達35%，比化療高近11倍；半數患者可以穩定病情。無惡化存活期中位數達5.6個月，比化療長2.5倍。 望提供資助 雖然ADC藥物效果較好，但費用相對昂貴，令不少患者錯失治療機會。參考醫管局為各類擴散性乳癌患者復發時提供資助的藥物，荷爾蒙受體陽性及HER2陽性都有客觀反應率達四成以上的藥物選擇，反觀三陰性只得化療，病人醫護權益協進會希望政府可一視同仁，參考國際指引，為患者提供ADC藥物作為二線治療，以提升存活率及改善其苦況。