支援長者 避免多重用藥 釀入院危機

當年紀漸長，身體容易出問題，長者需要到幾個專科覆診是平常事，繼而須處方多種藥物，有個案每天服用多達51粒藥！可是每種藥物的用法、時間、劑量不一，容易混淆導致誤用藥物，增加藥效變化、副作用的風險，亦較易導致入院。

同時使用多於5種藥物即多重用藥。中大醫學院公共衛生及基層醫療學院教授、健康教育及促進健康中心總監黃至生教授指，多重用藥易致嚴重後果，「例如藥物間出現相互作用，令藥效變化或增加副作用；複雜的用藥方案也容易減低患者的用藥依從性；甚至因為服藥後容易跌倒、沒胃口而營養不良、情緒不穩等，令入院風險高出數倍至十數倍不等，死亡風險也有所增加。」

5方向減不良反應

黃至生認為，醫護、藥劑師和患者齊心合作，有助減少用藥後出現不良反應的機率。

1. 簡化藥物治療方案：慎用複雜藥物；調整藥物劑量或使用頻率，減用藥負擔。

2. 使用藥盒或定時提醒器：助長者按時用藥，避免多服或漏服。

3. 定期複查：增加醫患溝通，適時調整治療方法，確保藥物適應性和有效性；藥劑師可協助監控和支援用藥情況。

4. 教育和支援：藥劑師可舉辦講座等，向長者和家屬作藥物教育，並提供支持和鼓勵。

5. 配合其他治療方式：健康生活方式，配合運動、心理支持，或有助減少藥物劑量。