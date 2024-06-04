支援長者 避免多重用藥 釀入院危機

當年紀漸長，身體容易出問題，長者需要到幾個專科覆診是平常事，繼而須處方多種藥物，有個案每天服用多達51粒藥！可是每種藥物的用法、時間、劑量不一，容易混淆導致誤用藥物，增加藥效變化、副作用的風險，亦較易導致入院。
同時使用多於5種藥物即多重用藥。中大醫學院公共衛生及基層醫療學院教授、健康教育及促進健康中心總監黃至生教授指，多重用藥易致嚴重後果，「例如藥物間出現相互作用，令藥效變化或增加副作用；複雜的用藥方案也容易減低患者的用藥依從性；甚至因為服藥後容易跌倒、沒胃口而營養不良、情緒不穩等，令入院風險高出數倍至十數倍不等，死亡風險也有所增加。」
5方向減不良反應
黃至生認為，醫護、藥劑師和患者齊心合作，有助減少用藥後出現不良反應的機率。
1. 簡化藥物治療方案：慎用複雜藥物；調整藥物劑量或使用頻率，減用藥負擔。
2. 使用藥盒或定時提醒器：助長者按時用藥，避免多服或漏服。
3. 定期複查：增加醫患溝通，適時調整治療方法，確保藥物適應性和有效性；藥劑師可協助監控和支援用藥情況。
4. 教育和支援：藥劑師可舉辦講座等，向長者和家屬作藥物教育，並提供支持和鼓勵。
5. 配合其他治療方式：健康生活方式，配合運動、心理支持，或有助減少藥物劑量。
提升藥物管理能力
「香港賽馬會社區資助計劃：長者使用藥物支援及教育計劃」透過社區外展藥劑師，協助和教導長者解決處理藥物的困難。項目經理蔡麗娜藥劑師指，藥劑師會與多重用藥長者作1對1諮詢，協助藥物整合、度身安排適合日常生活的用藥時間，利用藥盒包裝等簡化用藥程序，並建立完整藥物清單，方便照顧者及醫護人員掌握長者情況。「計劃兩年來服務了1,381名長者，當中超過三成獲處方10種以上藥物。問卷調查顯示，近兩成及逾四成服務使用者在參與計劃前，分別有不依從用藥和忘記服藥情況，反映長者社區缺乏藥物教育及支援，而計劃正可填補不足。」
精準用藥
另一些多重用藥的原因是，西方醫學慣常用多種藥物去治療一種病，並用另一藥物去處理由藥物引起的副作用。老人科專科醫生陳俊文提醒，「如有藥物清單給醫生檢視，有助調整處方達致精準用藥目的。若沒有藥物清單，也可為藥物標籤和劑量拍照儲存於手機。」老人科專科醫生馬漢明補充，「老人科醫生對藥物相互作用認識較深，可作為長者的家庭醫生，並協調不同專科醫生處方的藥物。」
香港藥學服務基金主席蔣秀珠藥劑師希望政府可關注長者多重用藥問題，制訂標準化優化處方流程，達到精減處方目的，並提供更多資源支援長者正確用藥，提升安全。