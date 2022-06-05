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健康
2022-06-05 11:33:00

改善心理｜話你知運動5大好處

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話你知運動5大好處

話你知運動5大好處

運動何只能改變體態及預防疾病，對心理及情緒其實亦有很大幫助，而適當的運動就能對心理帶來5大正面影響，包括改善抑鬱及焦慮、降低壓力水平、增加自信等。

 

1. 改善抑鬱和焦慮

運動能提高腦內啡的水平，有助產生愉悅感，對抗抑鬱和焦慮等情緒。有研究顯示，每星期進行35次、每次45分鐘的運動，能為精神健康帶來最大益處。

運動能提高腦內啡的水平，有助產生愉悅感。

運動能提高腦內啡的水平，有助產生愉悅感。

2. 降低壓力

被生活瑣事壓到喘不過氣時，做運動就可以帶來一些改善，如瑜珈、游泳、跑步等都能幫助放鬆，而且運動時需要專注在規律的呼吸上，亦有助消除壓力，加上運動會促進皮質醇分泌，也能幫助個人對抗日常的壓力。

跑步可幫助放鬆，消除壓力。

跑步可幫助放鬆，消除壓力。

3. 增加自信

有研究顯示，持續鍛煉超過6個月，可以幫助建立自信心，尤其是看到運動帶來的改變和成就感，會令人更願意繼續運動。

有研究顯示，持續鍛煉超過6個月，可以幫助建立自信心。

有研究顯示，持續鍛煉超過6個月，可以幫助建立自信心。

4. 提升睡眠質素

運動後身體不但疲累，情緒也較為放鬆，自然更容易入眠，但就要避免在睡前做劇烈運動，以免興奮過度難以入眠。

運動有助提升睡眠質素。

運動有助提升睡眠質素。

5. 改善記憶力

運動能幫助活化及增強腦力，提高大腦的運作表現，並且可強化海馬體，從而改善記憶力及預防認知功能下降等。

運動可提高大腦的運作表現。

運動可提高大腦的運作表現。

很多人都會對運動訂下目標，但就不宜太過執著，若遇到關卡時就要重拾初心，提醒自己為何開始運動，亦可以尋求專業教練協助，以獲得運動最大的好處。

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