改善心理｜話你知運動5大好處

運動何只能改變體態及預防疾病，對心理及情緒其實亦有很大幫助，而適當的運動就能對心理帶來5大正面影響，包括改善抑鬱及焦慮、降低壓力水平、增加自信等。

1. 改善抑鬱和焦慮

運動能提高腦內啡的水平，有助產生愉悅感，對抗抑鬱和焦慮等情緒。有研究顯示，每星期進行3至5次、每次45分鐘的運動，能為精神健康帶來最大益處。