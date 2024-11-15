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健康
2024-11-15 18:40:00

改善睡眠的方法｜睡前2小時溫水洗澡 可加快10分鐘入睡

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研究指在睡前1至2小時前，用大約華氏104至109度(換算約攝氏40至42.7度)的溫水中洗澡，能夠顯著改善睡眠。(互聯網圖片)

研究指在睡前1至2小時前，用大約華氏104至109度(換算約攝氏40至42.7度)的溫水中洗澡，能夠顯著改善睡眠。(互聯網圖片)

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想改善睡眠質素，不少人會各施各法避免失眠。美國德克薩斯大學奧斯汀分校的生物醫學工程研究人員就發現，如果在睡前1至2小時前，用大約華氏104至109度(換算約攝氏40至42.7度)的溫水中洗澡，能夠顯著改善睡眠。而研究已刊於《Sleep Medicine Reviews》期刊。

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攝氏40至42.7度溫水洗澡最理想

德克薩斯大學奧斯汀分校的科克雷爾工程學院研究人員，聯同位於休斯頓的學院健康科學中心和南加州大學進行合作，審查分析了5,322份研究，從而了解水溫改變體溫和睡眠相關疾病的影響，包括所謂「睡眠潛伏期」Sleep Onset Latency，即是從完全清醒過渡到睡眠的時間、總睡眠時間和睡眠效率和主觀睡眠質量。研究綜合結果發現，在睡前1至2小時前用約攝氏40至42.7度溫水洗澡，可以平均加快入睡時間10分鐘。

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臨睡前洗澡熱力未有足夠時間排走

主導研究，生物醫學工程學院Shahab Haghayegh博士解釋，原來人體的核心溫度和睡眠溫度均受到位於大腦下丘腦內的生物鐘來調節，包括何時睡眠和睡醒。而這個生物鐘的溫度變化也會表現出晝夜規律週期，如下午和傍晚的體溫會比在睡眠時高出攝氏1至2度，睡眠中體溫最低。一般來說，睡前人體的核心體溫會自動下調攝氏0.3至0.5度，讓身體準備作入睡狀態；然後第二天慢慢回升體溫來喚醒身體，故人體就是以溫度循環來引導睡眠周期。

Shahab Haghayegh博士補充，「之所以溫水洗澡如何調節體溫，是由於洗澡時刺激體內血液循環，帶動身體和四肢，更有效將熱力排出達至降溫效果。」他又提醒，臨睡前一刻才洗澡，熱力未有足夠時間排走，反而適得其反，影響睡眠。因此大家如有失眠問題，不妨調節一下洗澡時間吧。

(來源：The University of Texas at Austin)

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