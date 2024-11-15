失眠影響｜研究指長年睡得差 可加速大腦衰老兼損認知功能

睡眠對健康、尤其是大腦健康有密切關係，因為有研究發現，中年早期的睡眠問題與大腦加速老化及晚年出現認知障礙有關，而在三十多歲至四十多歲期間經歷失眠或睡眠不足等情況，日後出現記憶及認知問題的風險也較高。

大腦年齡老1.6至2.6歲

該項在《 Neurology》公布的研究，共有589人參與，當時平均年齡為40歲，並在加入研究及5年後填寫有關睡眠狀況的問題，然後在15年後接受腦部掃描，從而了解大腦結構變化，再利用人工智能確定參加者的大腦年齡。

結果顯示，一些睡眠特徵如睡眠質素差、早醒、難入睡或難維持睡眠狀態，都與大腦加速老化有關，特別是當人在5年內持續出現這些睡眠問題時，大腦老化的情況便尤其明顯，例如有中度及高度睡眠問題的人，大腦年齡比低度群組分別老1.6歲及2.6歲。