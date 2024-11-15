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健康
2024-11-15 11:30:26

失眠影響｜研究指長年睡得差 可加速大腦衰老兼損認知功能

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失眠
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睡眠對健康、尤其是大腦健康有密切關係，因為有研究發現，中年早期的睡眠問題與大腦加速老化及晚年出現認知障礙有關，而在三十多歲至四十多歲期間經歷失眠或睡眠不足等情況，日後出現記憶及認知問題的風險也較高。

失眠症狀及特徵（am730製圖） 失眠症狀及特徵，難以入睡，上床後超過30分鐘以上才能睡著（am730製圖） 失眠症狀及特徵，半夜經常醒來，且清醒時間超過30分鐘以上才能再度入睡者，或難以再入睡（am730製圖） 失眠症狀及特徵，早上比平常早1至2小時醒來，並難以再入睡（am730製圖） 失眠症狀及特徵，睡醒後感覺跟沒有睡過一樣（am730製圖） 失眠症狀及特徵，明顯困擾及影響日常生活，例如情緒低落、影響集中力、常打瞌睡等情況（am730製圖） 失眠症狀及特徵，如以上症狀／睡眠困難在一星期內出現三次或以上，並持續一個月應考慮求診（am730製圖）

大腦年齡老1.6至2.6歲

該項在《 Neurology》公布的研究，共有589人參與，當時平均年齡為40歲，並在加入研究及5年後填寫有關睡眠狀況的問題，然後在15年後接受腦部掃描，從而了解大腦結構變化，再利用人工智能確定參加者的大腦年齡。

結果顯示，一些睡眠特徵如睡眠質素差、早醒、難入睡或難維持睡眠狀態，都與大腦加速老化有關，特別是當人在5年內持續出現這些睡眠問題時，大腦老化的情況便尤其明顯，例如有中度及高度睡眠問題的人，大腦年齡比低度群組分別老1.6歲及2.6歲。

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大腦健康

睡眠質素差、早醒、難入睡或難維持睡眠狀態，都與大腦加速老化有關。

規律睡眠習慣

研究人員指出，早前已有研究顯示，中年人士若有睡眠障礙，年老後更易有記憶及認知問題，而今次的研究結果為及早解決睡眠障礙提供更多的實證，表明大家若想保護大腦健康，便應保持良好及規律的睡眠習慣，包括要有適量運動、睡前少沾咖啡因和酒精等，以免影響睡眠。他們未來會集尋找改善睡眠品質的新方法，並探索睡眠對年輕人大腦健康的長期影響。

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