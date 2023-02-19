敏感｜雨水不停 調養脾胃助改善過敏症狀減影響

「雨水」是每年的第二個節氣，預告雨天的來臨，而且早晚溫差較大，不少人因此而敏感症發作，整天打噴嚏流鼻水，又或皮痕氣喘，不但令人困擾懊惱，更會影響令學習、工作及社交，故是時候調養脾胃，加上飲食有節及足夠睡眠等，都有助改善過敏症狀的影響。

肺脾兩臟功能失調

患有鼻敏感、哮喘及濕疹等過敏症的朋友，渡過寒冬後踏入溫暖的春季，就開始早晚不停噴嚏，而且鼻水長流，嚴重時甚至連睡覺也因為鼻塞而難以入睡。面對這些情況，中醫認為需要內外並治，因為在中醫的角度，鼻敏感的成因可歸類為內、外兩層面，內因多與肺脾兩臟功能失調，以及先天遺傳或個人體質有關。外因則多由季節交替、溫度濕度變化等環境因素所致。