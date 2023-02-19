敏感｜雨水不停 調養脾胃助改善過敏症狀減影響

「雨水」是每年的第二個節氣，預告雨天的來臨，而且早晚溫差較大，不少人因此而敏感症發作，整天打噴嚏流鼻水，又或皮痕氣喘，不但令人困擾懊惱，更會影響令學習、工作及社交，故是時候調養脾胃，加上飲食有節及足夠睡眠等，都有助改善過敏症狀的影響。
肺脾兩臟功能失調
患有鼻敏感、哮喘及濕疹等過敏症的朋友，渡過寒冬後踏入溫暖的春季，就開始早晚不停噴嚏，而且鼻水長流，嚴重時甚至連睡覺也因為鼻塞而難以入睡。面對這些情況，中醫認為需要內外並治，因為在中醫的角度，鼻敏感的成因可歸類為內、外兩層面，內因多與肺脾兩臟功能失調，以及先天遺傳或個人體質有關。外因則多由季節交替、溫度濕度變化等環境因素所致。
3個生活原則
環境因素難受控制，但敏感症患者仍可以造過調養臟腑功能，例如肺氣虛者要補氣固表，袪散風寒。至於飲食不定而影響氣血生化的脾氣虛者，則要補氣健脾、祛濕化痰。
由於脾、肺掌管正氣產生及水分循環代謝，而冷凍飲食會影響脾、肺功能，造成濕氣堆積、抵抗力下降，遇到風寒濕冷環境就會加重脾肺寒濕，造成抵抗力下降，稍有刺激便會引動過敏症發作。為防病發，大家應遵守3個生活原則：
- 盡量避免生冷水果、食物及寒涼飲料；
- 要有足夠睡眠和休息，減少熬夜；
- 多運動以增加免疫力；
做到以上3個原則，就可以減少過敏症發作，改善過敏症狀及生活質素呢！