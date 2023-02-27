新技術找前哨淋巴 助減乳癌術後手腫

外科專科醫生洪家偉指出，早期的乳癌除了腫瘤較細，亦未擴散到附近的腋下淋巴結，若進行腋下淋巴結清除手術對治療不但沒有幫助，還帶來長遠的影響。「腋下淋巴結除了管理乳房的淋巴液外，上肢的淋巴液也會經過腋下淋巴結再通往心臟。腋下淋巴結一旦受到破壞，手臂便有可能出現淋巴性水腫。」

乳癌是本港女性頭號癌症，中後期的乳癌因為已擴散至腋下淋巴結，必須於手術時進行腋下淋巴結清除手術，一併切走受影響的淋巴結；約有20%的病人其後會出現不同程度的水腫，影響生活。所以，近年對早期未擴散的乳癌個案，傾向於只切除前哨淋巴，減少後遺症。

一般而言，大概20%病人接受腋下淋巴結清除手術後，出現不同程度的水腫，而且屬長期問題，暫時未有有效藥物或手術根治這情況。對於患上早期乳癌的病人，若可找出並檢驗「前哨淋巴」，便有機會避免不必要的切除。 洪家偉表示，前哨淋巴結是最先受癌細胞侵蝕的淋巴結，「我們可以透過前哨淋巴結檢驗，評估乳癌是否已經擴散到腋下淋巴結，並評估腫瘤的期數，審視於手術後病人是否需要接受其他治療，包括化療和電療，以減低復發的風險。」

水腫風險大減

只要病人於術前的檢查中沒有發現淋巴結受到影響，她們便可接受「前哨淋巴檢驗手術」，切除最先受癌細胞侵蝕的前哨淋巴結，作即時的冷凍切片化驗，再決定是否需要做進一步的腋下淋巴結清除手術。如果化驗顯示前哨淋巴結沒有受癌細胞侵蝕，病人便毋須接受腋下淋巴結清除手術，手臂出現水腫的風險可由20%大降至少於2%。

或只可用單一顯跡物藥水

要做前哨淋巴結的抽檢，醫生需要於手術前預先把顯跡物藥水(Tracer)注射於乳房，而放射同位素藥水和藍藥水為兩種傳統的顯跡物藥水，同時使用最有效，成功找出前哨淋巴結的機率達97%。洪家偉提醒，「並非所有醫院都有儲存和處理放射性藥水的部門，所以有時醫生只可用藍藥水，以肉眼找出前哨淋巴結，成功率一般會比使用雙顯跡物藥水為低。」

磁性藥水無輻射

現時較新的方法是使用磁性顯跡物藥水(Magnetic tracer)。主要成分為微細的金屬分子，並沒有輻射，原理是利用儀器檢測金屬分子所釋放的磁場，找出前哨淋巴結並將之切除。除了沒有輻射，磁性顯跡物藥水在手術的安排上亦更有彈性，注射之後可於28天內任何時間做手術；不需如放射同位素般，只可於手術當日注射。「不是所有病人都適合新的磁性藥水，如果上胸有金屬植入物如人工心瓣、心臟起搏器等，有機會影響磁場的探測。另外，於注射的皮膚表面，有機會有微量的金屬分子殘留，令皮膚呈淺灰色，但這些金屬分子對人體無害。病人應詳細諮詢醫生再作出選擇。」洪家偉補充。