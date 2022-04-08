新武器對抗HER2乳癌復發

癌症本已令病人擔憂，如果復發的話，亦易令患者產生放棄的念頭。乳癌是香港女性最常見癌症，當中HER2陽性為較「惡」的一種，幸而最近有第二代ADC藥物，可作為擴散或復發時的二線治療，多一種「武器」讓患者抱持希望。 臨床腫瘤科專科醫生陳方婷表示，乳癌主要分為4類，包括兩種荷爾蒙陽性、三陰性及HER2陽性，「一般來說HER2陽性和三陰性乳癌生長速率較快，而患者對於HER2陽性乳癌的恐懼相對較小，因為有一些有效的標靶藥物可以使用。」

復發同時擴散 癌症雖然可以「斷尾」，但亦有復發風險。而HER2陽性乳癌如果復發，則較少出現原位復發，較多情況是擴散到身體其他地方，如骨、肺、遠端淋巴，甚至腦部等。陳方婷續指，「這情況難以做到根治性治療，如手術等，加上影響到多個器官，患者需要長期用藥去與疾病對抗，心情上也較難接受。」 鎖定癌細胞釋放藥物 針對復發或擴散性HER2陽性乳癌，現時的一線治療為雙標靶藥物加上化療，無惡化存活期可達18個月。若治療失效，以往第二線治療會使用第一代ADC藥物，而現在可選用療效更佳的第二代ADC藥物。陳方婷解釋，「傳統標靶藥物有針對HER2抗體的藥物，或者阻截細胞向下游的訊號，抑制其生長。而ADC藥物也是標靶藥的一種，於抗體藥物中附加了化療藥物，原理是鎖定HER2表徵腫瘤進入細胞後再釋放化療藥，就像步兵帶炸彈進入敵陣一樣，而且副作用比傳統全身性化療少。」