新竹臺大完成首例「自體肺移植治療」保全肺功能 成果登國際期刊

近年來，空氣污染、油煙等環境因素造成肺癌，已成為發病率最高的癌症之一！儘管低劑量電腦斷層可以早期篩檢出1cm以下的微小腫瘤，也有機會選擇傷害較小的微創手術，但是位於肺門的中央型肺癌就像長在樹幹根部，即使病人沒有出現淋巴擴散，多數情況下仍只能選擇單側全肺切除手術，這對於肺功能較差的病人來說，往往難以承受，因此無法進行手術根除。

自體肺移植治療 提升病人生活質素 新竹臺大分院為台灣肺癌治療開創新頁，完成了兩例自體肺移植手術，取出整個肺葉，切除腫瘤後再把剩餘可用的肺臟重新植回胸腔，保全了肺功能，成功治療了中央型局部晚期肺癌，為台灣肺癌治療領域的一項重大突破。 首例個案是一名68歲男性病人，長期吸煙，因咳血就醫，診斷出左上葉鱗狀細胞肺癌。由於腫瘤接近7公分，位於肺門處，而病人的肺功能僅有預期的六成左右，因此無法接受左側全肺切除手術。醫療團隊為其制訂了免疫治療結合化療，並接續自體肺移植的治療方案，以期先縮小腫瘤，減少後續肺部切除的範圍。緊接著安排手術，成功取下左肺並進行體外灌流，最終將未受腫瘤侵襲的左下基底分葉分離，並重新植入病人胸腔內，恢復其正常的通氣和循環功能。病人於術後三周順利出院，而他平常有打哥爾夫球習慣，目前已能重拾球桿，享受小白球的樂趣。

完整切除腫瘤並保留肺功能 需跨團隊密切合作 新竹臺大分院余忠仁院長暨國內胸腔疾病專家表示，由於免疫和標靶藥物治療的進步，讓過去無法手術的病人在藥物治療後能接受根治性手術。自體肺移植手術，不僅能將腫瘤完整切除，還能保留肺功能，提升病人術後的生活品質。 外科部主任何明志教授暨國內肝臟移植專家說，自體移植手術需要將整個器官取出，在體外切除腫瘤後再將剩餘的完好部分重新植入體內，這需要包括胸腔外科、心臟外科及麻醉科等多專科團隊的密切合作。 屬肺部再植手術 恢復速度比一般肺移植手術更快 胸腔外科蘇柏耕醫生強調，自體肺移植並非真正的器官移植，而是將自身的剩餘肺部重新植入，更準確地說，這是一種肺部再植手術。由於術後不需要使用抗排斥藥物，恢復速度比一般肺移植手術更快。 日本及歐洲已有許多成功經驗發表，但大多數是直接手術或經電化療後進行。新竹臺大分院的首例個案是在免疫治療後接受自體肺移植的成功案例，且預後良好，相關成果已發表於國際期刊《Respirology》。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】