斷崖式衰老年紀｜3個年齡最容易出現 附抗衰老6個方法

我們每年長一歲，身體機能也老一年。老化其實每天都在發生，但在3個年齡最容易出現斷崖式衰老，分別是34歲、60歲及78歲。若沒有提早及適當的抗衰老方法，青春健康可能真的一去不返！
34歲膠原蛋白開始流失
踏入34歲左右，老化主要顯現在皮膚之上，包括膠原蛋白流失、臉部變得鬆垂等；到60歲及78歲，衰老則更為全面，例如健康狀態改變，認知障礙、心血管疾病等疾病指標也會明顯增加。
6個抗老方法
很多人以為抗老是為了保住美麗，實際延緩老化是對全身健康都有好處，以下就有6個抗老方法，讓我們從日常就能開始全面對抗老化：
- 斷食：斷食會促使細胞產生自噬作用，幫助清除衰老壞死的細胞與潛在的有害物質，幫助促進細胞更新與修復。
- 低碳抗氧化飲食：有助延緩細胞衰老、凋亡，有效預防腦部老化，例如多吃含有Omega-3脂肪酸的魚類、香蕉和薑黃等高抗氧化及抗炎食物。
- 充足水分：飲足水不但可以影響老化速度，更有助減少感染及維持腎臟等器官健康，並且幫助維持代謝正常。
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- 避免暴曬：保護皮膚免受紫外線的危害，除了使用防曬液，也需要太陽眼鏡、帽及傘等抵擋紫外線傷害。
- 放鬆心情：慢性心理壓力會促進壓力荷爾蒙釋放，導致身體產生發炎反應及損傷基因。
- 多運動：運動能維持基因穩定，增加端粒酶活性及維持粒線體功能，從而調控老化過程、減少發炎反應、增加幹細胞生成。