防曬｜防曬要做足 SPF、PA點樣睇？物理性化學性防曬邊個好？兩個鐘就要補搽一次？

紫外線是造成皮膚老化的最大元兇，而且不論天氣好壞都會存在，因此使用合適防曬非常重要，如果沒有注重防曬更可能增加患上皮膚癌的風險！

紫外線 紫外線即是指陽光中波長200至400nm的光線，並可分為長波紫外線(UVA)、中波紫外線(UVB)及短波紫外線(UVC)。因UVA的波長最長，因此其穿透力亦最為深入，它可穿透皮膚的真皮層，令肌膚產生皺紋、老化、鬆弛及曬黑等，亦是誘發皮膚癌的元兇；而UVB則會導致皮膚曬傷及紅腫熱痛，亦有機會導致皮膚癌。

物理性、化學性防曬 市面上的防曬主要分為物理性及化學性兩種，物理性防曬分子的顆粒會透過反射、散射、折射的能力，避免皮膚直接受UVA及UVB的照射而受傷，其主要成分為氧化鋅及二氧化鈦，性質一般較為溫和，亦較少機會誘發皮膚敏感，惟顏色偏白及質地較為黏稠，較難平均地塗抹。 而化學性防曬是透過將紫外線吸收，再轉化為熱能釋放出來，以降低紫外線對皮膚的傷害，主要成分為阿伏苯宗、二苯甲酮、甲氧基肉桂酸辛酯等，質地通常較稀薄及清爽，但刺激性較大，容易造成敏感。

SPF系數的全名為Sun Protection Factor。

SPF愈高愈好？ 防曬產品上的SPF系數全名為Sun Protection Factor，表示可阻隔UVB的效能，延緩皮膚被曬傷及曬紅的時間。例如本來十分鐘會曬紅的人，使用了SPF30的防曬產品，就可將皮膚被曬紅的時間延緩30倍，即300分鐘才會被曬紅，有皮膚科醫生建議，一般日常活動，使用SPF15至30的防曬產品已經足夠。如果使用SPF系數過高的產品，很可能堵塞毛孔，及增加皮膚過敏的風險。