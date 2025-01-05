斷食會光頭？研究：間歇性斷食或破壞毛囊致脫髮

近年公眾的健康意識抬頭，各種被指有助健康飲食方法大行其道，例如168斷食便深受減肥人士的歡迎。但實行168斷食的你，可能要注意頭髮健康。因為一項在中國進行的研究發現，間歇性斷食可能會破壞毛囊，減慢頭髮生長，嚴重者可能導致頭髮稀疏甚至禿頭！

毛髮生長較慢 該項由江西湖大學進行的研究，利用被剃走毛髮的小鼠進行實驗，並被安排每8、16及48小時餵食一次，而對照組則沒有飲食限制。結果發現，不限飲食的小鼠，經過30日後體毛便長回原有長度，而限制飲食的小鼠，則需要90多日，毛髮才生長回來。 後續研究更邀請49名年輕人每日禁食18小時，只是短短10日，限制進食的人，頭髮的平均生長速度比沒禁食的低18%。

營養素減少 研究人員認為，斷食不至於傷害毛囊，但就可能會令頭髮長得比較慢，估計可能是斷食導致促進頭髮健康生長的營養素減少，但強調研究並非想否定間歇性斷食減重，而是想提醒大家，任何的斷食或節食都有好有壞，實行時應時刻注意身體變化。 專家亦指，168等斷食法可能帶來一定益處，但長期則可能導致營養不均，且不是所有人也適用，孕婦、哺乳期婦女、慢性病患者及曾飲食失調的人，事前應諮詢專家意見，而在可以進食的時間亦不能無限制地進食，否則可能會適得其反。