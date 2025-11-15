旅行行足過萬步但照增磅？醫生教5招趁旅行時燒脂

旅行走得路多，體力耗盡體重卻增加？有醫生指出，有人會疑惑為甚麼旅行走了過萬步，但是體重沒有變輕，而且變得更加疲倦。醫生指出，有5大方法有助旅行期間健康燃脂。

旅行行足過萬步但照增磅？ 內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯在其facebook專頁上分享指，她自己在旅遊時平均每天走了14,000多步，相當於每天健走兩小時，但體感並沒有變輕，反而覺得更容易腫脹，晚上難以入睡，早上卻感到疲倦。陳醫生解釋指，旅遊走路並不等於代謝訓練。在旅行中，雖然活動量增加，但同時也面臨高壓與過度刺激的狀態。這種情況下，交感神經會持續興奮，皮質醇水平上升，導致水分滯留。因此，你以為在消耗卡路里，其實身體卻是在進行「防禦」。



5招旅行時燒脂 不過，亦有方法可以在旅行期間真正燃燒脂肪，陳醫生建議可以幫助旅行者在走路時，更有效地促進健康燃脂： 1. 放慢腳步、調整呼吸： 走路時注意感受身體，這樣可以啟動副交感系統，促進放鬆。 2. 行程之間做拉伸： 長時間步行後，肌肉會緊繃，拉筋可以促進血液循環，減少水腫感。 3. 餐後散步10至15分鐘： 散步有助於穩定血糖、促進消化，並能讓身體真正進入燃脂狀態。 4. 不要餓著自己走路： 低血糖會觸發皮質醇分泌，反而會影響代謝，因此需保持合理的飲食。 5. 睡前深呼吸和腿部抬高： 這能幫助下肢的血液回流，穩定神經，確保第二天不腫不倦。 陳醫生表示，旅遊不僅是走路的過程，也是調整身心狀態的練習。當你能在異地學會「走得慢一點、睡得穩一點、吃得剛好一點」，那次旅行就會真正讓你更健康、更輕盈。旅行，正是一次最好的代謝重啟機會，幫助身體在新的節奏中找到平衡。