日日勁嬲小心「愈嬲愈老」？食啱「3類營養素」可以穩定情緒！

維他命 B1 ：被稱為「精神性維他命」，與維持神經傳導運作有關。若缺乏，系統運作容易不順，可能較易引發焦躁、憂慮等。日常可從全穀雜糧類如胚芽、糙米，以及豆類、花生及芝麻等食物中攝取。

維他命 B3( 煙鹼酸 ) ：是體內合成輔酶的重要原料。研究顯示，抑鬱症患者補充煙鹼酸，觀察到包括焦慮、抑鬱與睡眠質素等有所改善。富含維他命 B3 的食材包括馬鈴薯、番茄、香菇、紫菜、鮭魚、鮪魚等。

