日日洗頭都成頭頭皮？營養師教吃6類食物改善頭皮

就算有洗頭，頭皮都如下雪般降下？有營養師指，不少人即使有良好的清潔習慣，少不免出被頭皮屑問題困擾。營養師拆解頭皮出現的5大原因，並指出可以透過飲食調理，補充6類營養，就可以改善頭皮屑問題。
日日洗頭都成頭頭皮？
營養師程涵宇在其facebook專頁上分享指，如果你每天都認真洗頭，卻還是滿頭頭皮屑，即使換了各種洗髮精，效果也不持久。她指出，清潔不是出現頭皮屑原因，頭皮的綜合健康狀況才是關鍵。
程涵宇解釋，即使是健康的頭皮，也會因為頭皮會自然進行角質代謝，而剝落的細胞通常細小、透明，幾乎察覺不到的皮屑。然而，若出現大片明顯的頭皮屑時，就可能是頭皮保護力已下降，甚至和以下因素有關：
- 營養不均衡
- 皮膚乾燥
- 油脂分泌失衡
- 脂漏性皮膚炎
- 季節變化或潮濕環境
頭皮屑的類型
而頭皮屑其實也大分為2大類型，分別是：
- 油性屑：呈現米白色、大片狀，伴隨油膩感，常見於油性頭皮。
- 乾性屑：較小、零星分布，頭皮容易乾燥、發癢，可能影響臉部或身體其他部位的肌膚。
營養師教吃6類食物改善頭皮
程涵宇表示，其實除了外部保養，飲食也可以維持頭皮健康，有助由內而外調理，改善頭皮屑問題：
1. 維他命A和C
有助於平衡油脂和強化頭皮屏障，避免頭皮乾燥或過度出油。頭皮需要適量的油脂來維持健康，若油脂分泌過多或不足，都可能讓頭皮屑變得更嚴重。
- 維他命A：番薯、紅蘿蔔、菠菜
- 維他命C：奇異果、番石榴、石榴
2. 維他命B6和煙鹼素(維他命B3)
穩定頭皮狀態，減少發炎與痕癢問題，促進正常的角質更新。
- 維他命B6：雞肉、黑麥、香蕉
- 菸鹼素：豬肉、萵苣、藍莓
3. 維他命B12
影響皮膚細胞的保濕能力，缺乏維他命B12時，頭皮容易變乾、發癢，甚至出現發炎狀況。當補充足夠的B12有助於減少乾性頭皮屑。
- 食物來源：蜆、海鮮、紫菜
4. 生物素(維他命B7)
直接影響頭皮的角質代謝和脂肪酸平衡，對於控制頭皮屑和維持健康的頭皮環境非常重要。當維他命B7不足時，可能會導致頭皮問題，甚至影響髮質。
- 食物來源：雞蛋、芝士、豆類