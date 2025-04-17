日日洗頭都成頭頭皮？營養師教吃6類食物改善頭皮

就算有洗頭，頭皮都如下雪般降下？有營養師指，不少人即使有良好的清潔習慣，少不免出被頭皮屑問題困擾。營養師拆解頭皮出現的5大原因，並指出可以透過飲食調理，補充6類營養，就可以改善頭皮屑問題。

日日洗頭都成頭頭皮？

營養師程涵宇在其facebook專頁上分享指，如果你每天都認真洗頭，卻還是滿頭頭皮屑，即使換了各種洗髮精，效果也不持久。她指出，清潔不是出現頭皮屑原因，頭皮的綜合健康狀況才是關鍵。

程涵宇解釋，即使是健康的頭皮，也會因為頭皮會自然進行角質代謝，而剝落的細胞通常細小、透明，幾乎察覺不到的皮屑。然而，若出現大片明顯的頭皮屑時，就可能是頭皮保護力已下降，甚至和以下因素有關：

營養不均衡

皮膚乾燥

油脂分泌失衡

脂漏性皮膚炎

季節變化或潮濕環境

頭皮屑的類型

而頭皮屑其實也大分為2大類型，分別是：