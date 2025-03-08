日本爆紅睡覺減肥法！睡出易瘦體質 營養師推介配合12種食物增效

不做運動只睡覺也可以減肥？有營養師指出，近期日本流行一個減肥法，不但不需運動，只需睡覺就可以躺着也變瘦。營養師列出有12種食物配合這個有減肥方法，有助增加效果。

日本爆紅睡覺減肥法如何睡？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，過年期間大魚大肉，熱量可能仍然在肚子上卡著，想減肥又不想運動的話，就可以試試日本減重名醫佐藤桂子提出的「733減肥法」，有助讓你在睡覺中輕鬆減重。「733減肥法」是透過充足睡眠和正確睡眠時間，以分泌生長激素，使分泌出瘦體素和肌肉合成提高來打造易瘦體質。內容如下： 1. 充足睡眠 每天至少睡滿7小時。睡眠少於3小時或超過10小時都會影響代謝，充足的睡眠有助於延長深層睡眠時間，促進生長激素的分泌，進而提高肌肉合成。 2. 睡眠時間安排 前3小時不要醒：這段時間的深層睡眠較多，生理機能運轉最有效率，代謝速度也最快。

凌晨3點前要熟睡：這是瘦體素分泌最多的時間，進入深層睡眠可以更有效提高代謝。

12種助眠食物配合「733減肥法」 高敏敏表示，若要進行「733減肥法」就必須有良好睡眠，所以推介12種助眠食物如下： 鈣質：鈣不僅有助於骨骼健康，還能幫助睡眠，穩定神經和放鬆肌肉，避免半夜抽筋的功效。

食物來源：小魚乾、豆干、黑芝麻、莧菜。 鎂：可提升褪黑激素，並降低皮質醇，有助放鬆肌肉，助血管放鬆降低血壓。

食物來源：黃豆、香蕉、南瓜籽、菠菜。 色胺酸：色胺酸是血清素和褪黑激素的原料，有助於改善心情和睡眠。

食物來源：牛奶、水煮蛋、雞胸肉、蝦米。

小心3種食物難入眠 高敏敏亦提醒，以下食物可能會對睡眠造成影響，建議避免： 酒精： 使水分流失，亦會抑制副交感神經活動，影響睡眠質素。

喝酒亦會令身體發炎，導致免疫力下降。 精緻糖： 當血糖波動會影響自律神經穩定

建議每日精緻糖攝取量不超過總熱量的10%。 咖啡因： 攝取過量的咖啡因會刺激交感神經，並會影響大腦中的腺苷受體，刺激腎上腺分泌，導致焦慮和緊張情緒出現。

每日攝取量建議在300毫克以下，以免對健康造成影響。 高敏敏提醒，良好的睡眠對於維持身體正常運轉至關重要。透過合理的飲食和適當的睡眠習慣，結合「733減肥法」，有助打造易瘦體質，達到健康的減重效果。