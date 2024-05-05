早期三陰性乳癌可治愈！詳解免疫治療關鍵5問

三陰性乳癌過往被認為是所有亞型中較「難治」的，但隨著醫療的演進，近年已陸續有新藥物面世。臺中榮民總醫院乳房腫瘤外科蔡易臻醫生表示，2018年前三陰性乳癌標準治療指引僅有化學治療，以紫杉醇類及小紅莓類為主，後來雖又加入白金類藥物，但整體預後仍相對較差；直到2019年後，美國FDA通過免疫治療中的「免疫檢查點抑制劑」可用於早期高風險三陰性乳癌上，才終於打破上述治療瓶頸。

蔡易臻醫生分析，主要原因有二，首先是復發機率，根據數據顯示早期高風險三陰性乳癌術後五年復發機率為28%，高於其他亞型。再者則是治療選擇，蔡易臻醫生說明，目前主流乳癌分型其實都是基於既有的治療方式，如荷爾蒙治療、HER2標靶藥物等，而三陰性乳癌的腫瘤特性都無法使用上述治療，治療武器相對較少，預後自然較不理想，病人也比較辛苦。

為何三陰性乳癌被認為是乳癌中的「弱勢族群」呢？

為何三陰性乳癌被認為是乳癌中的「弱勢族群」呢？

為何三陰性乳癌被認為是乳癌中的「弱勢族群」呢？

為何三陰性乳癌被認為是乳癌中的「弱勢族群」呢？

蔡易臻醫生表示，針對早期高風險三陰性乳癌，於術前的前導治療時，可採用化療加上免疫檢查點PD-1抑制劑，可增加病理完全緩解機會，改善預後。

早期三陰性乳癌又有分「高風險」？如果屬於「高風險」要怎麼辦？

所謂早期高風險三陰性乳癌一般認為是腫瘤大於2公分以上，或是有淋巴結轉移者。蔡易臻醫生解釋，若符合上述狀況，就代表癌細胞有較大的可能在未來發生轉移或擴散，僅透過手術切除不夠，必須還要配合全身性治療，殺死體內可能殘留的癌細胞。

依目前治療趨勢，乳癌全身性治療已進展到可於術前進行。蔡易臻醫生說，研究已經證實手術前就先使用前導性治療，對預後較有優勢，包括有機會達成所謂病理完全緩解(pCR)，就也是在開刀取出的乳房檢體和淋巴結中，完全沒有看到癌細胞，可增加後續完全治愈的機會。同時，從取出的檢體上也可以直接確認前導藥物治療的效果，比影像更準確，對於治療策略的擬定也很有幫助。