早期肺癌也要基因檢測？術後有哪些輔助治療可減少復發？等醫生解答！

早期肺癌能透過手術治療，但術後仍有復發的可能。台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任李凱靈指出，肺癌1B期術後5年復發率就有約45%，2期則有約60%，到了第3期更可高達70%以上，而且超過一半的病人都帶有EGFR基因突變，復發率會更高，尤其是在腦部轉移的部分，風險會比其他患者更高。 帶有EGFR基因突變的患者，隨著期數增加，復發、轉移風險也會隨之提升，目前針對晚期肺癌患者，多會建議做基因檢測以利精準用藥，那早期肺癌也要進行檢測嗎？術後是否也能使用標靶藥物來減少復發呢？李凱靈醫生一一解答！

早期肺癌術後治療新趨勢 基因檢測與標靶藥物應用 很多人以為早期肺癌開完刀就沒事了，但事實上並非如此。李凱靈醫生表示，針對早期肺癌患者，目前臨床上的標準流程是以手術為主，術後再進行基因檢測，檢測目的主要是為了選擇適合的術後輔助治療，由於早期肺癌開完刀後復發率仍然很高，所以在術後加上輔助治療是目前早期肺癌治療的關鍵。

從化療到標靶藥物 早期肺癌術後輔助治療的進展 過去傳統輔助治療主要是以輔助性化療為主，李凱靈醫生提到，輔助性化療療程大約2至3個月左右不算太長，很多病人其實都可以承受它的副作用，後來也陸續研發出其他藥物作為輔助治療使用，讓早期肺癌患者術後有更多的治療選擇，若經基因檢測證實有EGFR基因突變，可以用口服標靶藥物作為術後輔助治療降低復發風險，常見的副作用如皮膚炎、甲溝炎、腹瀉、口角炎，只要及早發現，就能用適切的藥物控制。每個人的身體狀況對藥品的反應不同，治療期間請配合醫療人員監測療效及副作用，確保用藥安全。

免疫治療與個人化方案 降低早期肺癌術後復發風險 而沒有基因突變的早期肺癌患者，其實也可以在術後使用免疫治療來降低復發的機會。醫生會根據病人狀況，決定合適的術後輔助治療，並監測藥物的副作用，確保用藥安全，建議病人可與醫療人員討論，共同決定治療方向。

基因檢測如何改變早期肺癌患者的術後治療 李凱靈醫生分享，過去曾有位60多歲女性患者，是醫院同仁的家屬，於政府機構上班，透過健檢發現肺結節，經診斷證實為第二期肺腺癌，由於患者擔心輔助性化療帶來的副作用會影響生活品質，剛好術後進行基因檢測發現她有EGFR基因突變，經過討論後決定使用口服標靶藥作為術後輔助治療，到現在兩年多了都沒有復發的情況，也沒有特別的藥物副作用。 標靶藥有望降低復發率 但早期診斷才是治療關鍵 針對有EGFR基因突變的早期肺癌患者，李凱靈醫生認為，比起輔助性化療，會更建議使用標靶藥物作為術後輔助治療，不過早期診斷才是肺癌治療的關鍵，定期檢查、定期篩檢相當重要，尤其是肺癌高風險族群更應重視，若透過檢查發現有肺癌也不用太擔心，現在治療發展非常迅速，可以讓早期肺癌患者獲得更好的預後。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】