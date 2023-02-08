早發性腦退化症 生活挑戰更大

據世衛統計，腦退化症人士當中有9%屬於早發性腦退化症，即65歲前發病；以此比例推算，本港有多達13,000名早發性患者，當中最年輕只有38歲。可是社會支援相當缺乏，甚至因為他人的不理解，令患者面對更多挑戰。

賽馬會耆智園總監、中大醫學院內科及藥物治療學系郭志銳教授表示，腦退化症是大腦神經細胞病變，而引致腦部功能不尋常衰退，影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為和性格等。「有別於長者患者，早發性腦退化症首先出現的徵狀未必是記憶力下降，或先出現行為、語言和性格改變，易被他人誤以為由其他精神狀況所造成；也有較大可能出現動作、平衡方面的問題。」

成因較廣泛

早發性腦退化症的成因相對一般腦退化症廣泛，可以是飲酒過量影響腦部、新陳代謝問題如低血糖引起腦部傷害，又或基因疾病等。郭志銳補充，「約10%早發性腦退化症與基因有關，因此患者較多見有家族病史。不過他們的徵狀不盡相同，治療亦有分別，宜及早諮詢專科醫生作出判斷。」

容易被誤解

不少患者出現徵狀時仍然在職，甚至是家庭經濟支柱，更上有高堂，下有子女，面對的挑戰更大。例如在家庭的角色由照顧者變成被照顧者；部分人工作效率下降而不自知，或需提早離開工作崗位；疾病未能從表面察覺，當溝通出問題就容易讓他人誤解為精神或性格障礙；疾病跟隨終身，早發病令財政壓力增加；而社區上的支援大多針對長者，令他們求助無門，更遑論家人或照顧者。