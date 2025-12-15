早發癌患望返工 照顧者過度關心反添壓力

癌症近年不再是長者的專利，本港前年早發性癌症佔總數12%，全球病例在過去30年間亦急增近八成，而隨著醫學進步，不少患者都可如常生活及重返職場。不過，香港防癌會一項調查發現，患者與照顧者對於重投職場的看法出現嚴重落差，香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安醫生指，過度的關心或造成反效果。 早發性癌症即指50歲以下的癌症，近年在全球均有上升趨勢，被認為與飲食、生活習慣、肥胖及遺傳因素有關。本港2023年的早發性癌症新個案有4,500宗，女性有3,269宗，最常見為乳腺癌；男性個案有1,230宗，並以大腸癌及鼻咽癌最常見。

冀如常生活 雖然癌症確實造成影響，但不少人都希望可以如常生活及工作；其照顧者則認為他們應生活得更規律及謹慎，以免影響病情。香港防癌會就此作出調查，於今年10月8日至11月24日以網上問卷訪問了95名早發性癌症患者及101名照顧者或身邊同事朋友，結果發現，86%照顧者或身邊同事朋友認為患者或康復者需要很多協助才能正常生活，惟91%患者希望被當成普通人對待，92%亦表示了解自己的體力範圍。 只有22%照顧者或身邊同事朋友認為工作非常重要，更有93%認為患者應減少工作量，以免復發或加重病情。然而，有94%患者希望繼續工作，亦有78%認為其工作能力與患癌前無異。 聆聽患者需要 林嘉安指，家人朋友的關心固然重要，但過度或不適合的關心可能會令患者感到壓力，造成反效果，「隨診斷及治療進步，不少早發性癌患可長期健康生活，加上癌症治療的副作用已大幅減少，不少早發性癌患可維持良好生活質素及如常工作，家人朋友毋須過分擔心。家人朋友應多與康復者溝通，聆聽他們的需要，在日常生活、工作、社交及心理層面上，給予恰當而不過度的關懷。」 飲食亦是其中一個常見分歧成因，調查中有64%患者曾被認為自理能力不足，66%表示曾被控制飲食。香港防癌會註冊社工吳宇峰稱，照顧者大多認為清淡飲食最好，也限制患者外出。惟不時聽到有患者因此而覺生無可戀。吳提到，化療時胃口轉差，雖然患者想食的食物未必健康，但食少少可以開胃，反而可吸取更多營養應付治療。

溝通尋共識 吳宇峰續指，年輕癌症患者為了實踐理想，加上正值拼搏階段，而且是家庭經濟支柱，大多希望盡快重返職場。建議雙方如有分歧，患者應欣賞對方的好意，平和地表達自己的意願；而照顧者應安撫自己情緒，理性地去了解患者的意願，亦可抽空陪同覆診，以更全面了解患者情況及諮詢醫生最適合的安排。如分歧升級為爭執，可考慮邀請社工介入。而癌症康復者在重投職場的同時，亦應循序漸進，量力而為，與醫生商討最合適的工作安排。 香港防癌會為早發性癌患及照顧者提供支援，包括「攜手同行」社區癌症患者及照顧者支援服務、以及不同防癌、抗癌及照顧癌患資訊等，詳情可瀏覽香港防癌會或致電3921 3800查詢。