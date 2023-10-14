早餐｜推介3個健康早餐 隔夜燕麥、巴西莓果碗、牛油果多士 附材料及懶人做法！

一日之計在於晨！

一日之計在於晨，想有健康又精神的一天，一定要食個靚早餐！而想食健康早餐當然是自己動手做比較好，今次就推介3個健康的早餐，今個周末不妨試試！

燕麥中有豐富的纖維和蛋白質，可以令整個早晨都保持飽足感，而隔夜燕麥毋須開火及技巧，只需要在前一晚將食材放進碗入就可！非常方便！

健康早餐二：巴西莓果碗 (Acai Bowl)

巴西莓中含有酚抗氧化物、花青素以及膳食纖維等，有延緩老化及美容的功效，又美味又健康，在瘦身界極受歡迎！

材料：冷凍藍莓、巴西莓(或巴西莓粉)、香蕉、不同水果，適量乳酪或牛奶。

做法：將冷凍藍莓、巴西莓(或巴西莓粉)、牛奶放入攪拌機，再加入香蕉或少量甜味水果調整甜度及濃稠度。倒出並裝入碗中，再舖上不同水果及配料即可。