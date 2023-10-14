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健康
2023-10-14 08:30:35

早餐｜推介3個健康早餐 隔夜燕麥、巴西莓果碗、牛油果多士 附材料及懶人做法！

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早餐｜推介3個健康早餐 隔夜燕麥、巴西莓果碗、牛油果多士 附材料及懶人做法！

一日之計在於晨！

一日之計在於晨，想有健康又精神的一天，一定要食個靚早餐！而想食健康早餐當然是自己動手做比較好，今次就推介3個健康的早餐，今個周末不妨試試！

早餐｜推介3個健康早餐 隔夜燕麥、巴西莓果碗、牛油果多士 附材料及懶人做法！

健康早餐一：隔夜燕麥(Overnight Oat)

健康早餐一：隔夜燕麥(Overnight Oat)

燕麥中有豐富的纖維和蛋白質，可以令整個早晨都保持飽足感，而隔夜燕麥毋須開火及技巧，只需要在前一晚將食材放進碗入就可！非常方便！

材料：燕麥片、楓糖漿、奇亞籽、牛奶、雲尼拿油。

做法：將所有材料混合，並放入雪櫃一晚，食用前可加入喜愛的水果。

早餐｜推介3個健康早餐 隔夜燕麥、巴西莓果碗、牛油果多士 附材料及懶人做法！

健康早餐二：巴西莓果碗 (Acai Bowl)

健康早餐二：巴西莓果碗 (Acai Bowl)

巴西莓中含有酚抗氧化物、花青素以及膳食纖維等，有延緩老化及美容的功效，又美味又健康，在瘦身界極受歡迎！

材料：冷凍藍莓、巴西莓(或巴西莓粉)、香蕉、不同水果，適量乳酪或牛奶。

法：將冷凍藍莓、巴西莓(或巴西莓粉)牛奶放入攪拌機，再加入香蕉或少量甜味水果調整甜度及濃稠度。倒出並裝入碗中，再舖上不同水果及配料即可。

 

早餐｜推介3個健康早餐 隔夜燕麥、巴西莓果碗、牛油果多士 附材料及懶人做法！

健康早餐三：牛油果多士

健康早餐三：牛油果多士

牛油果含有單元不飽和脂肪膳食纖等營養，有助降低血液中的壞膽固維持腸道健及改善高血壓。

材料：牛油果、全麥方包、雞蛋。

法：將切好的牛油果壓成蓉，塗抹在已烘好的方包上，放上烚蛋或煎蛋即可。亦可按口味灑上黑椒及鹽等調味料。

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