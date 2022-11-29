早餐｜研究：早餐蛋白質攝取不足 令人食得更多

澳洲悉尼大學的研究人員，利用當地2011至12年間進行、涵蓋逾9,000人的營養及運動調查數據，包括熱量攝取及分布、進食的時間和體重指標等，作出分析。整體而言，參加者平均每日攝取約2,000千卡熱量，當中約18.4%來自蛋白質，43.5%來自碳水化合物，脂肪則提供30.9%熱量，餘下則來自纖維及酒精。

你每日的早餐，是以一個麵包解決的簡單餐，還是包含各種食物的豐富餐？研究發現，早餐未能攝取足夠蛋白質的話，全日攝取的總熱量會明顯增加，並且傾向多吃無益的加工及精製食物。

傾向多吃加工及精製食物

分析數據後研究團隊發現，在早餐或全日第一餐攝取較少蛋白質的人，傾向在餘下用餐時間攝取更多熱量，尤其會吃得更多加工及精製食物。有關研究已於《Obesity》發表。

研究人員指出，早餐吃不夠蛋白質時，雖然身體會嘗試在午餐及晚餐時多吃蛋白質，但始終未能補足，以致全日的蛋白質攝取量依然偏低；而身體為填補蛋白質不足的能源缺口，於是吃多了脂肪和碳水化合物。

未肚餓但想吃東西

專家指出，蛋白質有助減慢碳水化合物和脂肪的消化和吸收速度，假如早餐吃了高脂肪的加工食物或甜食，身體很快就會消化掉，並會令血糖急升，結果即使身體未真正肚餓，卻會想吃東西。

研究團隊指今次研究並非要人提高蛋白質攝取量，重點在於減少進食加工食物，改為多吃原形及高纖食物。然而，加工食物因為口味、低廉價錢、方便易買及強大宣傳等而成為家中常備的食物，或需要政府插手，協助推動人們改變生活習慣。