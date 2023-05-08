時下流行「彩虹選食法」 提升免疫力要食邊5種顏色？

現今最夯的「彩虹選食法」，攝取5種顏色的蔬果，可以有效達到抗氧化、抗癌與提升免疫力等效果。

疫情降溫，口罩政策鬆綁，提升免疫力成了後疫情時代的一大課題。天主教輔仁大學附設醫院營養師陳怡文建議，可以透過攝取天然食物增強自身免疫力，搭配現今最夯的「彩虹選食法」，攝取5種顏色的蔬果，可以有效達到抗氧化、抗癌與提升免疫力等效果。

5 顏色蔬果

蔬果中富含「植化素」，能減低罹癌風險、促進心血管保健、提升抗氧化能力(免疫力)並且具有調節荷爾蒙等優點。陳怡文表示，以均衡攝取六大類食物為基礎，搭配彩虹選食的技巧，於料理中加入「多顏色」、多樣化的新鮮食材，增加天然植化素的攝取，吃出免疫力。