時下流行「彩虹選食法」 提升免疫力要食邊5種顏色？

疫情降溫，口罩政策鬆綁，提升免疫力成了後疫情時代的一大課題。天主教輔仁大學附設醫院營養師陳怡文建議，可以透過攝取天然食物增強自身免疫力，搭配現今最夯的「彩虹選食法」，攝取5種顏色的蔬果，可以有效達到抗氧化、抗癌與提升免疫力等效果。
5顏色蔬果
蔬果中富含「植化素」，能減低罹癌風險、促進心血管保健、提升抗氧化能力(免疫力)並且具有調節荷爾蒙等優點。陳怡文表示，以均衡攝取六大類食物為基礎，搭配彩虹選食的技巧，於料理中加入「多顏色」、多樣化的新鮮食材，增加天然植化素的攝取，吃出免疫力。
兩種族群要慎食
彩虹選食法強調多蔬果，因此有血糖、腎臟疾病的病友們需特別小心。
- 糖尿病友：需留意每日水果的攝取量，建議大約控制在每天2碗內，每次1碗，一天2次，於餐間當點心。
- 腎臟病友：需注意鉀離子的攝取，忌食生菜、菜湯及高鉀水果。詳細的使用分量仍需請營養師評估，並依個案狀況做另行調整。
除了採取彩虹選食法外，也可以搭配攝取其他營養提升免疫力。陳怡文表示，蛋白質是構成細胞不可或缺的原料，因此每天仍需吃足「優質蛋白質」；維生素A、B、C、D、E多與免疫調節及抗氧化相關，豐富的維生素可以強化免疫系統；Omega-3脂肪酸中的EPA，能降低慢性發炎反應，每周可攝取兩次深海魚。
最後，腸道是人體最大的免疫器官，可以補充含有益生菌、膳食纖維的食物，促進腸道健康、調節免疫功能，達到提升全方位的免疫力。
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