時常蕁麻疹發作 竟是「1提神飲品」惹禍！　不少人早上都要喝

每天早上來一杯咖啡，對許多上班族來說，才能啟動一天的活力，但沒想到咖啡竟也會引起蕁麻疹。一位女性上班族原本即偶有蕁麻疹症狀，但自去年確診COVID-19後，蕁麻疹發作更頻繁，每次發作時除了身上出現疹子外，更是奇癢無比，讓她十分困擾，多次就醫也未能改善，經醫生協助用藥及追蹤後，才找出過敏原竟是咖啡。

飲食調整 有效幫助改善蕁麻疹 嘉義慈濟診所風濕免疫科醫生吳政翰表示，這位病人的狀況很少見，因為咖啡並不被認為是主要過敏原。根據他於2022年發表的研究成果，約七成的蕁麻疹病人能透過飲食治療得到改善。他強調，雖然主流醫學文獻常表示蕁麻疹無法治愈，只能依賴藥物控制，但飲食調整實際上對許多病人都有幫助；常見引起蕁麻疹的食物包括蝦、酒和花生等。

非一開始就對食物過敏 多半長年累月所致 吳政翰醫師表示，很多蕁麻疹病人不是一開始就對某些食物過敏，而是在人到中年後的某一個時間，突然發現某種東西不能吃，目前學理上還不能完全說明此現象，根據他的臨床經驗推斷，可能是病人本身雖有過敏體質，但一開始吃進去的有害物質可以被體內的消化酵素消化掉，然而當消化酵素被耗盡之後，症狀就會開始出現，此時不妨試著暫時性地避開特定食物，至少半年左右，讓身體充分恢復能量，或許是一種解決之道。