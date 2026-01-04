晚晚瞓得差 大腦老化速度倍增 5招防腦力下滑

不少人為了煲劇或去玩，犧牲了原本的作息規律。偶爾短時間打亂生理時鐘，身體通常可以調整適應，但長期睡眠不足或睡眠質素欠佳，可能會促大腦未老先衰，令腦退化、失智等問題提早浮現。

睡眠欠佳老化兩倍

一項刊載於《EBioMedicine》的大型研究，分析英國牝物庫中過2.7萬成人的睡眠數據，並根據睡眠質素高低分為健康、中等及欠佳三組，然後透過磁力共振檢查計算參加者的大腦預測年齡，再與實際年齡對比而得到大腦年齡差距。

分析顯示，睡眠質素不佳的人，大腦年齡差距愈為嚴重，例如睡眠欠佳組的大腦老化程度便幾乎是睡眠質素中等者的兩倍，而背後的原因可能與慢性發炎有關。專家解釋，長期睡不好，身體健康就如被溫水煮娃般持續被侵蝕，而當中最敏感、最容易受影響的就是大腦。