晨起刷牙「臉嘴麻」竟是顏面神經麻痺！中醫針灸提升治療效果

如果伴有半邊肢體無力和感覺異常、口齒不清、抬頭紋沒有消失(可完整閉眼)，需馬上到醫院求助，很可能是腦中風。

71歲的王先生，某個早晨起床刷牙時，發現漱口水會從嘴角流出，右側上下嘴唇及臉頰感覺麻麻的，右側耳後也有輕微疼痛感。太太發現其臉部左右不對稱，右半邊明顯鬆垮，閉眼時右眼無法完整閉合。隔天，王先生至西醫檢查，被診斷為貝爾氏麻痺症(Bell's Palsy)，醫師開立類固醇及維他命B雜控制發炎、減少神經受損、幫助修復神經，並建議至中醫針灸，增強療效。

貝爾氏疾病常見這些症狀 常與中風、侖謝亨特氏症候群搞混

臺北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師廖皓涵指出，典型的貝爾氏麻痺症狀：急性的(突然的，幾小時內)；嘴角不自覺流水(口水或漱口水)、嘴角歪向正常的那邊(表情不對稱)、法令紋消失；抬頭紋、眼皮無法閉合(甚至眼睛乾澀或是淚流不止)；臉部有麻鈍感、有些人會耳後疼痛、聽覺異常或味覺異常。

廖皓涵補充，如果伴有半邊肢體無力和感覺異常、口齒不清、抬頭紋沒有消失(可完整閉眼)，需馬上到醫院求助，很可能是腦中風。另外一種情況是伴隨耳朵疼痛、耳朵附近出現水泡，這是由帶狀疱疹造成比較嚴重的顏面麻痺，稱為侖謝亨特氏症候群，需要合併抗病毒藥物治療。