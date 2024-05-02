普洱茶好處｜含消脂素抗肥胖、流感 研究又發現3種新功效

普洱茶功效｜曾志正教授表示，普洱茶富含「消脂素(strictinin)」，具有抗病毒、抗菌等功能，可以達到抵禦外來病源的防身效果。

許多人靠喝茶養生，尤其普洱茶（英文︰puer tea）更是常常被推薦的茶種之一。過去就有許多研究表示普洱茶對身體益處多。而近日，中興大學研究又發現普洱茶有3個新功效，其中，更發現含「消脂素」的普洱茶可以抑制乙型冠狀病毒活性，有助於對抗病毒、抗菌。

植物「消脂素」含量低 普洱茶樹是唯一例外

中興大學生物科技學研究所製茶產學聯盟主持人曾志正講座教授的研究團隊在國科會支持下針對茶飢素、消脂素的保健功效進行研究，取得許多成果並在近期發表十餘篇國際論文。

研究團隊發現有些茶葉含有茶飢素、消脂素，他們認為含茶飢素與消脂素的茶品可視為機能性素材，將台灣茶產業提升到醫療保健應用。曾志正教授表示，其中普洱茶富含「消脂素(strictinin)」，具有抗病毒、抗菌等功能，可以達到抵禦外來病源的防身效果。

「消脂素」普遍存在於植物、茶樹中，不過含量不多，常常僅有遠低於1%的微量成分，然而目前知道唯一的例外是普洱茶樹。不同區域的普洱茶其消脂素含量差異甚大，一般約佔2%至5%，少數品系可以高過10%取代兒茶素成為最主要的多酚成分。

普洱茶可視為獲取天然消脂素最重要的來源，而普洱茶也深受許多喝茶愛好者的讚譽，認為喝普洱茶有許多的好處、功效。研究團隊指出，基本上老饕們宣稱的各種功效，都在研究團隊以科學方式針對消脂素做功效評估時得到一致的驗證。