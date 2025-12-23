暖冬進補都可以食得健康！營養師傳授「聰明食火鍋4秘訣」

隨著氣溫逐漸下降，各式火鍋成為大眾冬季最喜愛的進補選擇，包括麻辣鍋及多種特色湯底皆深受青睞。然而，熱騰騰的鍋物往往隱藏「高油、高鈉、高熱量」等健康風險。南投醫院毛柔壹營養師提醒，聰明掌握飲食原則「控油、減鈉、多纖、少加工」，也能暖胃不傷身，安心享受美味鍋物，不增加身體負擔。

湯底的油脂與鈉含量高 建議先撈油、少喝湯

麻辣鍋含牛油、辣油，油脂與鈉含量都偏高，毛柔壹營養師建議：(1)開動前先將湯表面的浮油撈除；(2)盡量少喝湯，尤其是煮過肉類、火鍋料後的湯；(3)可選擇鴛鴦鍋，一邊麻辣、一邊昆布、番茄或蔬菜等較清淡湯底；(4)若想喝湯，建議選擇清湯區取用。

加工火鍋料含較多澱粉 建議以原型食物取代

魚餃、貢丸、蛋餃、米血糕等加工火鍋料常含較多澱粉、油脂與添加物，不僅營養密度低，熱量也不容小覷。毛柔壹營養師也建議優先選擇原型蛋白質(如瘦肉、雞肉、豆腐、雞蛋、魚片)，並多吃蔬菜(如高麗菜、蘿蔔、茼蒿、菇類，增加纖維與飽足感)。