暖心行動助港市民貼地價通波仔

心臟病是香港第三號殺手，當中冠心病最為常見及死亡率亦是最高的。據衛生署資料顯示，2020年有6,561人因心臟病死亡，當中近六成患者死於冠心病。而「通波仔」是主要治療方法之一，手術難度不高，但為何這個病仍奪走如此多患者的性命？

公私營醫療體系嚴重失衡是導致延誤治療的主要原因。患者往往因為經濟壓力而延誤治療，導致病情惡化，甚至死亡。

現時本港公營醫療體制下，非緊急情況的慢性冠心病患者往往要等候數年才有機會接受治療，但非緊急情況不代表患者沒有生命危險，因為血管即使堵塞七成或以上，都不一定有明顯病徵，而堵塞在動脈內的硬化卻有可能隨時破裂，引致心臟病發，這些是及早治療可避免的生命危險。而私營機構手術費昂貴，一般市民未必能輕易負擔就只能留在公營醫療網苦等。

因此「暖心行動」主要在公立與傳統私家醫療體系中，提供多一個選擇，給病人一個盡快做手術的機會。