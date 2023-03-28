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健康
2023-03-28 07:30:00

暖心行動助港市民貼地價通波仔

資料由客戶提供

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心臟病是香港第三號殺手，當中冠心病最為常見及死亡率亦是最高的。據衛生署資料顯示，2020年有6,561人因心臟病死亡，當中近六成患者死於冠心病。而「通波仔」是主要治療方法之一，手術難度不高，但為何這個病仍奪走如此多患者的性命？

公私營醫療體系嚴重失衡是導致延誤治療的主要原因。患者往往因為經濟壓力而延誤治療，導致病情惡化，甚至死亡。

公私營醫療體系嚴重失衡是導致延誤治療的主要原因。患者往往因為經濟壓力而延誤治療，導致病情惡化，甚至死亡。

現時本港公營醫療體制下，非緊急情況的慢性冠心病患者往往要等候數年才有機會接受治療，但非緊急情況不代表患者沒有生命危險，因為血管即使堵塞七成或以上，都不一定有明顯病徵，而堵塞在動脈內的硬化卻有可能隨時破裂，引致心臟病發，這些是及早治療可避免的生命危險。而私營機構手術費昂貴，一般市民未必能輕易負擔就只能留在公營醫療網苦等。

因此「暖心行動」主要在公立與傳統私家醫療體系中，提供多一個選擇，給病人一個盡快做手術的機會。

香港亞洲心臟中心的「暖心行動」計劃提供貼近公立醫院價格的「通波仔」手術，為病人帶來新選擇，免病人輪候之苦。

香港亞洲心臟中心的「暖心行動」計劃提供貼近公立醫院價格的「通波仔」手術，為病人帶來新選擇，免病人輪候之苦。

中產基層皆受惠 為心臟病患者帶來希望

暖心行動本著「以病人利益為福祉」的精神，令任何市民可盡快解除心臟威脅。

香港私家醫院的「通波仔」手術費由港幣10萬至30萬不等，公立醫院收費則約為港幣5萬至8萬。暖心行動以「$88,000全包式套餐」收費，當中已經包括所需耗材、支架、手術室、病床和醫生等收費。

計劃至今，暖心行動服務範圍已經擴展至心臟檢查服務「綜合心臟檢查」及「心臟電腦掃瞄檢查」。目前為止，已經為超過二千位心臟病患者進行心臟檢查及通波仔手術。

 

暖心行動向市民保證三大承諾

1. 優惠價格・私院服務

配備先進設備及專業醫療團隊，務求讓市民以可負擔的價錢，享受優質的心臟科檢查及專科治療服務。

配備先進設備及專業醫療團隊，務求讓市民以可負擔的價錢，享受優質的心臟科檢查及專科治療服務。

2. 迅速安排手術

最快1天內可預約心臟專科醫生，一星期內進行通波仔手術，大大縮短等侯時間。

最快1天內可預約心臟專科醫生，一星期內進行通波仔手術，大大縮短等侯時間。

3. 專人術後跟進

專科醫護團隊跟進康復進度，提供多項推廣健康活動，讓康復者及親友獲得最新醫療資訊。

專科醫護團隊跟進康復進度，提供多項推廣健康活動，讓康復者及親友獲得最新醫療資訊。

無需轉介，所有患者均可參加，
患者可致電熱線 9722 0151 免費查詢及預約身體評估。

香港亞洲心臟中心推出「暖心行動」，希望能夠幫助有心臟病及「通波仔」需要的患者，既能減輕公立醫院壓力，亦為患者提供另一醫療選擇，帶來新生活和新希望。

 

查詢

了解更多：https://www.hongkongahc.com

查詢熱線：9722 0151 

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