暗瘡位置有啟示 對應五臟六腑及早找出潛藏問題

不少人的臉上間中就會長出一顆顆礙眼的暗瘡，雖然俗稱是青春痘，但其成三、四十歲都可能被暗瘡纏繞。有時暗瘡更此消彼長，左邊生完到右邊，但有時又不斷在同一位置持續重生。原來暗瘡不但揭示皮膚狀態，更可能反映體內的狀況，警示你要留意自己的健康。

反映五臟六腑健康

在中醫的角度，暗瘡即為「痤瘡」，主要由皮脂腺分泌阻塞毛囊出口，加上細菌孳生而引起的局部發炎反應所致。但痤瘡的發生不只是單純的外在原因，亦與「五臟六腑」息息相關，例如風熱外感、壓力大、熬夜、飲食油膩，產生濕、熱、痰、瘀等不良體質，於是影響到皮膚的狀態。

所以臉上的暗瘡所在位置，可與臟腑相對應：