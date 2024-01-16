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健康
2024-01-16 11:30:05

暗瘡位置有啟示 對應五臟六腑及早找出潛藏問題

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暗瘡

不少人的臉上間中就會長出一顆顆礙眼的暗瘡，雖然俗稱是青春痘，但其成三、四十歲都可能被暗瘡纏繞。有時暗瘡更此消彼長，左邊生完到右邊，但有時又不斷在同一位置持續重生。原來暗瘡不但揭示皮膚狀態，更可能反映體內的狀況，警示你要留意自己的健康。

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反映五臟六腑健康

在中醫的角度，暗瘡即為「痤瘡」，主要由皮脂腺分泌阻塞毛囊出口，加上細菌孳生而引起的局部發炎反應所致。但痤瘡的發生不只是單純的外在原因，亦與「五臟六腑」息息相關，例如風熱外感、壓力大、熬夜、飲食油膩，產生濕、熱、痰、瘀等不良體質，於是影響到皮膚的狀態。

所以臉上的暗瘡所在位置，可與臟腑相對應：

  • 長在「額頭」歸「心」：平時心火旺，思慮多。
  • 長在「下巴」歸「腎」：多因生殖系統及內分泌失調。
  • 長在「鼻子」歸「脾胃」：胃火旺，腸胃功能失衡。
  • 長在「左臉」歸「肝」：承受壓力過大及情緒困擾。
  • 長在「右臉」歸「肺」：多關呼吸系統問題。
健康生活

健康飲食、攝取足夠水分、生活作息要規律等，可提升整體健康，對暗瘡也有一定預防作用。

從整體生活作預防

既然痤瘡的出現與健康有關，要預防也要從健康入手，包括健康飲食、攝取足夠水分、生活作息要規律等，都可以提升整體健康。此外，大家也要做好皮膚清潔，特別是油性皮膚的人，應注重毛孔清潔，更不能用手唧暗瘡，一旦引起皮膚損傷便可能會留下損傷甚至永久性疤痕。

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