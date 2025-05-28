曬太陽也會過敏 一見光就過敏打噴嚏？醫生教4招預防光敏性噴嚏反射

當太陽很好可以外出遊玩時，卻發現一接觸太陽就會不停打噴嚏十分困擾？有醫生指出，如果一看到有光就會過敏打噴嚏，有可能是光敏性噴嚏反射。醫生指出，有4大方法有助預防光敏性噴嚏反射。

4招預防光敏性噴嚏反射

耳鼻喉科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，陽光明媚的日子陽光明媚，但光敏性噴嚏反射的問題卻令人困擾，不過，醫生指出，有4大方法有助預防這種情況，避免再見光時打噴嚏：



1. 戴適合的太陽眼鏡

強烈的陽光是引發光敏性噴嚏的主要原因。

建議選擇偏光太陽眼鏡能有效過濾刺眼的光線，減少視網膜的刺激。

包覆式設計的眼鏡能避免側面光線的侵擾。

即使在陰天，戴上太陽眼鏡也能降低噴嚏的機率。

2. 漸進式適應光線變化

突然從暗處進入強光環境容易引發噴嚏。

在從室內走到戶外時，建議先在門口或陰影處停留幾秒，讓眼睛適應光線變化。

當進入較暗的空間，可以先閉上眼睛數秒再緩慢睜開，降低視網膜的刺激程度。

早晨拉開窗簾時，可以先拉開一小部分，待眼睛適應後再完全拉開，有效減少噴嚏反射。

3. 控制室內照明

居家環境的光線設計同樣重要，避免室內光線過暗或過亮，選擇柔和的間接照明，而不是直射的強光。

使用電腦或手機時，螢幕亮度不宜過高，可以開啟護眼模式，減少藍光刺激。

睡前使用暖色系的床頭燈，減少對眼睛的刺激。

4. 服用抗組胺藥物減輕症狀

在特殊場合或季節轉換時，光敏性噴嚏可能特別明顯。

可以在醫生指導下，適當使用抗組胺藥物來減輕症狀。

某些抗組胺藥物能有效抑制打噴嚏的神經反射，但可能有嗜睡等副作用，最好在重要場合前先測試一下。

胡醫生指，反射是基因決定的特徵，而不是疾病，只需做好預防措施，就能大大減輕不適感。