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健康
2023-09-14 13:30:20

曬太陽補充維他命D 點曬先啱？曬得愈耐愈好？

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曬太陽

曬太陽可以促使皮膚生成維他命D，但曬太陽曬得愈久，維他命D的濃度並不會因此愈高。

根據港大2017年調查顯示，九成港人維他命D攝取未達到建議標準。除了飲食之外，大眾普遍都知道曬太陽可以促使皮膚生成維他命D，不過要怎麼曬才正確呢？國泰醫院小兒科主任級醫生侯家瑋告訴你！

曬太陽有助生成維他命D 怎麼曬才正確？

維他命D可以促進小腸壁吸收鈣質，是身體吸收鈣所必需的要素，有助維持骨骼與牙齒的健康。此外，維他命D還被認為可能與免疫功能、糖尿病、癌症、心血管疾病、衰弱、肌少症、哮喘等有關。

透過曬太陽其實可以幫助身體獲得維他命D，不過侯家瑋醫生提到，大部分的人多在早上或傍晚時外出活動曬太陽，但因波長不對、效果不強，可能曬12小時身體還是無法合成足夠的維他命 D

侯家瑋醫生表示，效果最好的是太陽光紫外線中UVB280nm波長，而這個波長最強的時刻是上午10點到下午3點，需在沒有帽子等遮蔽、不搽防曬的情形下，露出臉部、脖子和手臂，每次曬15分鐘、每周34次，多曬無益。

維他命D食物

深海魚類(如：吞拿魚、三文魚等)、動物的肝臟(如：豬肝、魚肝等)，以及蛋黃、菇類等食物都是很好的維他命來源

曬愈久維他命D濃度不會愈高 醫生指出2原因

曬太陽曬得愈久，維他命D的濃度並不會因此愈高，侯家瑋醫生指出原因有2個。

  • 血液運送：曬太陽後皮膚製造合成維他命D後，需要血液把維他命D運到其它器官進行下一步活化反應，如果不停的曬，陽光會把這些來不及被血液運走的維他命D轉換成其他沒作用的產物。
  • 皮膚：曬愈久皮膚會愈黑，皮膚愈黑陽光UVB也會被阻擋住。

大眾若想透過曬太陽得維他命D應選對時間、方法，此外也可從飲食中得到維他命D。侯家瑋醫生表示，深海魚類(如：吞拿魚、三文魚等)、動物的肝臟(如：豬肝、魚肝等)，以及蛋黃、菇類等食物都是很好的維他命來源，如果還是攝取不足，醫生會經過評估建議使用活性維他命D3製劑。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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