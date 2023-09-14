曬太陽補充維他命D 點曬先啱？曬得愈耐愈好？

曬太陽可以促使皮膚生成維他命D，但曬太陽曬得愈久，維他命D的濃度並不會因此愈高。

根據港大2017年調查顯示，九成港人維他命D攝取未達到建議標準。除了飲食之外，大眾普遍都知道曬太陽可以促使皮膚生成維他命D，不過要怎麼曬才正確呢？國泰醫院小兒科主任級醫生侯家瑋告訴你！

曬太陽有助生成維他命 D 怎麼曬才正確？

維他命D可以促進小腸壁吸收鈣質，是身體吸收鈣所必需的要素，有助維持骨骼與牙齒的健康。此外，維他命D還被認為可能與免疫功能、糖尿病、癌症、心血管疾病、衰弱、肌少症、哮喘等有關。

透過曬太陽其實可以幫助身體獲得維他命D，不過侯家瑋醫生提到，大部分的人多在早上或傍晚時外出活動曬太陽，但因波長不對、效果不強，可能曬1至2小時身體還是無法合成足夠的維他命 D。

侯家瑋醫生表示，效果最好的是太陽光紫外線中UVB的280nm波長，而這個波長最強的時刻是上午10點到下午3點，需在沒有帽子等遮蔽、不搽防曬的情形下，露出臉部、脖子和手臂，每次曬15分鐘、每周3至4次，多曬無益。