更年期怎麼吃？營養師授4招 緩解身心不適、降低「這些」疾病威脅

更年期是女性必經之路，但這段時間持常常會因為生理的變化而有許多不適，在停經後婦女可能還會有骨質疏鬆、心血管疾病等威脅，讓人相當困擾。因此，國泰綜合醫院營養組營養師陳明玉提供了更年期4大飲食建議，希望幫助民眾緩解更年期不適、降低疾病威脅。

更年期身心不適 停經後「這些」疾病風險增

隨著年紀增長，卵巢逐漸停止製造女性荷爾蒙，造成月經不規則，在停經前後的這段過渡期間，就是所謂的「更年期」。陳明玉營養師表示，約有三成婦女會在更年期時產生以下不適症狀。

生理方面：發熱、潮紅、盜汗、虛弱、暈眩、胸悶、心悸、陰道乾澀、頻尿、尿失禁等症狀。

心理方面：焦慮、煩躁、失眠、恐慌、心情低落、記憶力衰退等現象。

此外，陳明玉營養師提到，女性停經後由於荷爾蒙變化，每年骨質流失速度會高達3%至5%，可能會造成骨質疏鬆、骨折等健康問題，另外停經後女性心臟病、糖尿病、腦血管疾病、高血壓性疾病死亡率，會每5歲增加近乎一倍，三高疾病、心臟病、腦血管疾病對更年期後女性更具威脅。