更年期情緒不穩、體重上升？你「4大調適法」重拾好狀態

更年期後女性的身體正處於重大轉變的一個階段，我們能夠付出適時的關心，並給予理解、體諒。

陳小姐兩年前開始進入更年期，並逐漸感受到月經停止帶來的各種變化。隨著荷爾蒙的波動，開始經歷情緒不穩、常常抑鬱、記憶力也下降的狀況。此外，她也發現體重逐漸增加、腹部脂肪明顯變多，並且經常感到疲倦；更難受的是，關節處的疼痛也開始影響她的日常生活。因此前往婦產科進行荷爾蒙檢測，發現雌激素顯著降低，促性腺激素明顯上升，符合更年期特徵。

荷爾蒙減少造成生心理變化 4 個叮嚀陪伴更年期來臨

更年期是女性生命中必經的階段，通常發生在45至55歲之間，此階段因為體內荷爾蒙分泌逐漸減少，部分婦女會產生生理及情緒變化和身心不適的情形。衛生福利部草屯療養院醫生林俊媛分享，可透過積極治療和生活方式的調整，有效緩解這些症狀。

1.認知行為治療：透過調整負面思維模式，幫助個人更正向地看待問題，進而影響情緒和行為。搭配放鬆訓練，如深呼吸、漸進式肌肉放鬆或正念冥想，更能有效降低焦慮和壓力，提升情緒穩定度。

2.藥物治療：更年期女性常面臨情緒波動、焦慮、抑鬱等不適，這是由於荷爾蒙變化直接影響大腦中的神經遞質，特別是血清素和多巴胺的分泌。因此，可使用抗抑鬱藥物或抗焦慮藥物，來幫助改善情緒穩定性。

3.調整生活習慣：固定睡眠時間，避免熬夜。每天至少給自己20分鐘獨處時間進行冥想、瑜伽或深呼吸，幫助減少皮質醇(壓力荷爾蒙)。每天曬太陽15分鐘，每周進行總計150分鐘中等強度運動(如快走、游泳、瑜伽)及負重訓練，促進鈣吸收，預防骨質疏鬆與提高關節靈活度。

4.維持社交活動：參加有興趣的社團、與朋友聊天。選擇過去沒空但有興趣的活動參加，例如閱讀、樂器、學習新語言等，能刺激腦神經連結，也會達到認知保健與腦力訓練的效果。