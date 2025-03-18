更年期易有高血壓？無症狀可致血管阻塞 中醫拆解4類高血壓調理方式

更年期是人生必經的階段，但更年期後就要注意有高血壓的潛在風險。有中醫指出，女性在更年期後高血壓的風險就會大增，甚至會毫無徵兆情況下，導致心血管疾病出現時才被發現。中醫列出，中醫學上高血壓4大類型、症狀、成因和調理方式。

更年期易有高血壓？

中醫師余雅雯在其facebook專頁上分享指，女性在更年期後，雌激素水平會下降，繼而心血管的保護力減弱，可能增加血壓不穩和心血管疾病風險。然而，高血壓並不一定會以典型症狀(如胸痛或頭痛)出現，異常疲倦、心悸和熱潮紅也可能是身體發出的警號。

高血壓無症狀？

中醫師余雅雯分享案例指，一名55歲女子停經後感到異常疲倦和胸悶，起初以為只是家務勞累。然而，檢查後發現脈象不規律，進一步檢查顯示有血管阻塞，雖不需立即手術，但醫生建議她密切監察並改善生活習慣。另外，一名50歲男子在健康檢查中發現血壓和血脂在臨界值，但因無不適症狀而未接受藥物治療。數年後，體力下降及走路喘息，再次檢查發現心血管已有嚴重阻塞，必須立即介入治療。