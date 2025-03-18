更年期易有高血壓？無症狀可致血管阻塞 中醫拆解4類高血壓調理方式

更年期是人生必經的階段，但更年期後就要注意有高血壓的潛在風險。有中醫指出，女性在更年期後高血壓的風險就會大增，甚至會毫無徵兆情況下，導致心血管疾病出現時才被發現。中醫列出，中醫學上高血壓4大類型、症狀、成因和調理方式。
更年期易有高血壓？
中醫師余雅雯在其facebook專頁上分享指，女性在更年期後，雌激素水平會下降，繼而心血管的保護力減弱，可能增加血壓不穩和心血管疾病風險。然而，高血壓並不一定會以典型症狀(如胸痛或頭痛)出現，異常疲倦、心悸和熱潮紅也可能是身體發出的警號。
高血壓無症狀？
中醫師余雅雯分享案例指，一名55歲女子停經後感到異常疲倦和胸悶，起初以為只是家務勞累。然而，檢查後發現脈象不規律，進一步檢查顯示有血管阻塞，雖不需立即手術，但醫生建議她密切監察並改善生活習慣。另外，一名50歲男子在健康檢查中發現血壓和血脂在臨界值，但因無不適症狀而未接受藥物治療。數年後，體力下降及走路喘息，再次檢查發現心血管已有嚴重阻塞，必須立即介入治療。
4類高血壓調理方式
余醫師表示，高血壓初期可能沒有明顯症狀，但長期忽略可能導致心血管疾病的發生。中醫觀點來看，中醫雖然沒有「高血壓」的病名，但高血壓與「肝、腎陰陽失衡」有關，根據不同的體質和症狀，將其歸類為以下幾種類型：
1. 肝陽上亢型(常見於初期高血壓患者)
- 症狀：緊張、暴躁、易怒、頭暈、口乾舌燥、便秘。
- 成因： 情緒壓力大，肝氣鬱結，導致「肝火旺」，使血壓上升。
- 調理方式：降火潛陽、清熱安神，建議飲食多吃綠色蔬菜，避免油炸辛辣食物。
- 常用中藥方：龍膽瀉肝湯、鎮肝熄風湯。
2. 陰虛陽亢型(更年期女性常見)
- 症狀：焦慮、失眠、心悸、頭暈耳鳴、潮熱盜汗。
- 成因： 腎陰虧虛，無法制約肝陽，導致「陰虛陽亢」，使血壓波動較大。
- 調理方式：補腎陰、養肝陰，避免熬夜、攝取適量堅果(如核桃、黑芝麻)。
- 常用中藥方：天麻鉤藤飲、杞菊地黃丸。
3. 痰濕阻逆型(代謝異常、體重過重者常見)
- 症狀：頭重、容易疲倦、四肢沉重、肥胖、消化不良。
- 成因：脾胃運化失調，導致痰濕內生，影響氣血運行，導致高血壓。
- 調理方式：健脾化濕、利水降壓，適量飲用四神湯(蓮子、茯苓、山藥、芡實)，避免生冷寒涼食物。
- 常用中藥方：溫膽湯、二陳湯。
4. 血瘀型(動脈硬化、高血脂患者常見)
- 症狀：面色暗沉、皮膚易有瘀斑、頭痛、胸悶、肢體麻木、手腳冰冷。
- 成因：長期飲食油膩、氣血運行不暢，導致「血瘀阻滯」，使血管壁變厚，增加高血壓風險。
- 調理方式：活血化瘀、調理血脂；建議避免高脂高糖食物，多運動促進血液循環。
- 常用中藥方：血府逐瘀湯、丹參飲。
4招防高血壓惡化
余醫師提醒，當出現高血壓時，建議留意以下４大策略，以防問題惡化：
- 定期量血壓：早期發現問題。
- 健康飲食與運動，避免血壓失控。
- 情緒管理與充足睡眠，降低高血壓風險。
- 中西醫結合，改善微循環，穩定血壓。