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健康
2024-03-29 11:30:00

最髒蔬果12名排行榜單出爐 不小心食用隨時影響健康

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最髒蔬果12名排行榜單出爐 不小心食用隨時影響健康

最髒蔬果12名排行榜單出爐 不小心食用隨時影響健康

菜生果是均衡飲食的重要一環，但若進食了不潔的蔬果，隨時會影響健康。最新發表的美國農產品消費指南便列出12種最被農藥污染的蔬果，除了難清潔的士多啤梨外，經常食用的蘋果及四季豆都被「點名」。至於近年深受健康人士喜愛的牛油果、奇異果及紅蘿蔔等則是乾淨蔬果的好選擇。

 

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12種最髒蔬果

根據美國農業部與食品及藥物管理局合作進行的測試，非有機士多啤梨、菠菜及羽衣甘藍等葉菜、提子、桃、梨、蘋果、辣椒、車里子、藍莓和四季豆，都因為容易殘留農藥而被列入12種最髒蔬果(Dirty Dozen list)名單之內。

過去研究證實，攝取農藥與早產、先天性畸形及基因損傷等問題有關，長期接觸農藥更可誘發心臟病、癌症和其他疾病，亦可能影響嬰兒及青少年的神經發展及成長。

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可誘發心臟病、癌症

過去研究證實，攝取農藥與早產、先天性畸形及基因損傷等問題有關，長期接觸農藥更可誘發心臟病、癌症和其他疾病，亦可能影響嬰兒及青少年的神經發展及成長。

哪些蔬果較為乾淨？這就可以看看15種最乾淨蔬果(Clean Fifteen)的名單，包括牛油果、粟米、菠蘿、洋蔥、木瓜、冷凍青豆、蘆筍、哈密瓜、奇異果、生菜、西瓜、蘑菇、芒果、蕃薯及紅蘿蔔。

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種植方式決定有否農藥殘留

專家指出，蔬果種植的方式基本上已決定了會否有農藥殘留，例如牛油果在生長過程中幾乎毋須噴灑農業，但士多啤梨因為容易有害，故此十分依賴農藥才能成功結果和生長，並強調沒有方法可以完全清除殘留的農藥，而最好的清洗方式是以流水沖洗農產品，不要浸泡，亦不宜清潔劑處理。

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