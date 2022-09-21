月事｜研究：經前綜合症 令女士身心受困

不少女性的日常生活都受到月事影響，除了經痛、是否準時等問題外，經前綜合症也可能帶來困擾，例如情緒波動及焦慮等。有研究指經前綜合症是一項需要關注的公共健康問題，因為多達六成女性都有症狀，近三成人更稱每月都因而身心受損。有關研究已刊載於《Archives of Women's Mental Health》。

綜合24萬女性數據

為了解經前綜合症對女性的影響，研究人員以手機應用程式分析近24萬名來自140個國家、年齡介乎18到55歲女性的數據。該應用程式幫助女性追蹤月經期間或懷孕期間前後的情緒或身體症狀。