月經遲來｜經期遲一定係懷孕？可能係因為呢幾個原因！月經點樣先屬於異常？

月經遲到一定與懷孕有關？有中醫指出，如果沒有懷孕的話，則可能與過多壓力、飲食習慣及著涼受寒等原因有關。
月經周期因人而異，亦會因身體狀況變化而改變，由21至35日不等，以經期的第一天至下次經期的第一天相隔的日數為一周期。
月經不規則的原因
初來月經的女孩和更年期將至的婦女較易出現月經不規則，而以下因素亦可能導致荷爾蒙失調而影響月經。
- 體重過重或過輕
- 飲食失調
- 劇烈運動
- 壓力
- 藥物
- 濫用藥物
- 餵哺母乳
- 慢性疾病
- 卵巢功能變化
月經異常
除了遲來月經外，月經周期太短，太長，都屬於月經異常。在沒有懷孕的狀況下，最多可容許3個月沒有來經，沒有月經的原因可能與女性荷爾蒙分泌、卵巢、甲狀腺或腎上腺等出現異常等原因有關，如子宮內膜長期不剝落，有機會增加患上癌症的風險，建議盡早求醫。
經期一般會持續3至7日，如果月經超過7日，或經血量過多，可能患有婦科疾病，例如子宮內膜異位症或子宮肌瘤等，如果出血量不尋常沒有處理，嚴重可能會導致休克，甚至有死亡風險。
常見問題
1. 月經遲到一定與懷孕有關？
有中醫指出，如果沒有懷孕的話，則可能與過多壓力、飲食習慣...詳情請按此
2. 怎樣才算是月經異常？
除了遲來月經外，月經周期太短，太長，都屬於月經異常。在沒有懷孕的狀況下，最多可容許3個月沒有來經...詳情請按此