月經遲來｜經期遲一定係懷孕？可能係因為呢幾個原因！月經點樣先屬於異常？

月經遲到一定與懷孕有關？有中醫指出，如果沒有懷孕的話，則可能與過多壓力、飲食習慣及著涼受寒等原因有關。

月經周期因人而異，亦會因身體狀況變化而改變，由21至35日不等，以經期的第一天至下次經期的第一天相隔的日數為一周期。