有圖慎入｜離奇病例！1歲女嬰「大腦取出胎兒」疑是雙胞胎

女嬰已經1歲，但卻有動作發展遲緩以及腦積水的狀況，腦積水會導致頭圍增大、嗜睡和癲癇。女嬰被送往醫院進行電腦斷層掃描後，發現頭骨內有10.16公分的胎兒，而且胎兒已經長出脊椎、上肢、指甲和兩根腿骨(股骨和脛骨)，醫師推測胎兒已經在女嬰體內發育了好幾個月。

中國一位1歲女嬰因運動發展遲緩、腦積水，就醫檢查竟然發現大腦中有胎兒！根據美國神經學學會期刊《神經學》(Neurology)報告顯示，該患童的腦部腫塊是她的「雙胞胎」，經過手術才取出殘餘肢體。這種現象被稱為「胎中胎」。

女嬰頭骨內有10.16公分的胎兒，而且胎兒已經長出脊椎、上肢、指甲和腿骨。(圖片擷取自《神經學》)

病例報告中寫道嬰兒頭部的腫塊是「畸形的單絨毛膜雙羊膜雙胞胎」，是由未分離的胚泡產生的，意即原本應該要分別獨立成長的胎兒的細胞團黏在一起，「連體部分發育成宿主胎兒的前腦，並在神經板折疊過程中包覆另一個胚胎。」神經板是一種在早期發育中形成並產生神經系統的結構。

經過手術後，院方已經將女嬰頭中的胎兒肢體取出。但病歷報告並無描述患童手術後的詳細狀況。目前尚不知對女嬰的健康狀況是否會造成其他影響。

全世界僅 18 例顱內胎中胎

一個胎兒被另一個胎兒包圍的異常現像被稱為「胎中胎」或「寄生雙胞胎」，這種情況非常罕見，目前有紀錄的只有200例，出現在頭顱內的僅18例。

據統計，每50萬個嬰兒中就有1個會出現胎中胎。通常在受精卵形成胚泡的細胞的階段就會出現。當畸形胎兒「寄生」在另一個胎兒的腹部，看起來腹部腫塊。據《邁阿密先驅報》報道，被吸收的雙胞胎通常會停止發育，而另一個會繼續生長。

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