未經肝硬化就變肝癌 脂肪肝成新肝癌殺手

肝癌不再只是喝酒、乙肝、丙肝患者的專利！過去聞肝癌色變，但隨著生活形態改變，更難防範的「脂肪肝」警號，正逐漸取代傳統肝病，成為肝癌新元兇。羅東博愛醫院胃腸肝膽科主任江明峯觀察，近年來年輕族群中，由脂肪肝直接惡化變致命肝癌的比例已不容忽視，打破傳統認知中肝癌需經過「慢性肝炎、肝硬化、肝癌」三部曲的漫長進程，須小心提防。

脂肪肝也會變肝癌 一半病例跳過肝硬化成癌

江明峯主任指出，脂肪肝是一種肝臟細胞堆積過多脂肪的狀況。脂肪肝初期幾乎無症狀，容易被忽略。許多人都是因為體檢報告出現肝功能異常，或因腹部不適接受超聲波檢查時，才意外發現肝臟脂肪嚴重堆積。

江明峯主任提到，過去大家熟知的肝癌三部曲，是「慢性肝炎 → 肝硬化 → 肝癌」的進程，但這在由脂肪肝引起的肝癌中已不適用。「脂肪肝型肝癌」有高達一半的案例會跳過肝硬化階段，直接發展成肝癌，且病程速度快、預後差，多發生在年輕人身上，更需早期介入檢查與控制。

四大族群當心！「脂肪肝」恐成無聲肝臟殺手

江明峯主任更點名，從臨床觀察發現，有四大高危險族群應特別留意脂肪肝所衍生的病變。包括三高或糖尿病者、腰圍粗的肥胖者、四肢纖細但肚子大的梨形身材者，還有內臟脂肪過重者，都要有健康管理意識，主動接受檢查，別讓「脂肪肝」成為健康無聲殺手。

江明峯主任建議，高危險群或肝功能異常者，應進行「脂肪肝量化分析掃描」。該項檢查是利用新式超聲波技術，可定量分析脂肪堆積與肝纖維化程度，區分輕度、中度、重度脂肪肝，並評估纖維化等級(0至4級)，協助醫生掌握病變風險。