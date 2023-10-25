染疫後患免疫疾病風險增3倍！拖延治療恐一世看病

「確診後身體好虛…」有民眾出現皮膚紅疹、長期關節痛、不明原因掉髮、發燒、口腔潰瘍等症狀，究竟是哪裡出問題呢？振興醫院一般內科兼過敏免疫風濕科主任林孝義引述研究指出，感染新冠病毒恐誘發自體免疫疾病，若拖延治療恐造成嚴重後遺症。提醒大眾健康飲食、規律作息、戒煙、勿酗酒、多運動，以及保持心情愉快，以免自體免疫疾病找上門、得一輩子看病。

染疫罹自體免疫疾病 年輕、壯年、女性有高風險 根據中山醫學大學附設醫院、高雄榮總團隊針對國內外大數據進行分析研究，發現新冠確診者在確診半年後，罹患自體免疫疾病風險是未感染者的3倍，其中以年輕族群、壯年族群、女性居多。 中山醫學大學附設醫院副院長、過敏免疫風濕科醫生魏正宗表示，確診者罹患的自體免疫疾病中，強直性脊椎炎為3.21倍、混合性結締組織病變為3.14倍、系統性紅斑狼瘡為2.99倍、類風濕性關節炎為2.98倍、銀屑病為2.98倍、乾燥症為2.62倍、血管炎及多發性肌炎為1.96倍。這項研究結果於2月刊登於國際知名期刊《刺針》(Lancet)子刊，以及《電子臨床醫學》期刊。 新冠疫情席捲全球，許多人原本身體健康，沒想到感染新冠病毒或接種疫苗後，全身出現各種奇怪症狀，吃藥也好不了。林孝義表示，無論接種mRNA疫苗與腺病毒載體疫苗，本身就含有病毒外來物質，透過B細胞或T細胞產生抗體的過程中，可能會激發特定抗體、未知感染或發現基因問題，進一步誘發自體免疫疾病。建議大家接種疫苗後數周至數月期間，持續觀察身體健康狀況，若有異狀可就近至家庭醫生看診，辨別是否為自體免疫疾病。