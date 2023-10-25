染疫後患免疫疾病風險增3倍！拖延治療恐一世看病

「確診後身體好虛…」有民眾出現皮膚紅疹、長期關節痛、不明原因掉髮、發燒、口腔潰瘍等症狀，究竟是哪裡出問題呢？振興醫院一般內科兼過敏免疫風濕科主任林孝義引述研究指出，感染新冠病毒恐誘發自體免疫疾病，若拖延治療恐造成嚴重後遺症。提醒大眾健康飲食、規律作息、戒煙、勿酗酒、多運動，以及保持心情愉快，以免自體免疫疾病找上門、得一輩子看病。
染疫罹自體免疫疾病 年輕、壯年、女性有高風險
根據中山醫學大學附設醫院、高雄榮總團隊針對國內外大數據進行分析研究，發現新冠確診者在確診半年後，罹患自體免疫疾病風險是未感染者的3倍，其中以年輕族群、壯年族群、女性居多。
中山醫學大學附設醫院副院長、過敏免疫風濕科醫生魏正宗表示，確診者罹患的自體免疫疾病中，強直性脊椎炎為3.21倍、混合性結締組織病變為3.14倍、系統性紅斑狼瘡為2.99倍、類風濕性關節炎為2.98倍、銀屑病為2.98倍、乾燥症為2.62倍、血管炎及多發性肌炎為1.96倍。這項研究結果於2月刊登於國際知名期刊《刺針》(Lancet)子刊，以及《電子臨床醫學》期刊。
新冠疫情席捲全球，許多人原本身體健康，沒想到感染新冠病毒或接種疫苗後，全身出現各種奇怪症狀，吃藥也好不了。林孝義表示，無論接種mRNA疫苗與腺病毒載體疫苗，本身就含有病毒外來物質，透過B細胞或T細胞產生抗體的過程中，可能會激發特定抗體、未知感染或發現基因問題，進一步誘發自體免疫疾病。建議大家接種疫苗後數周至數月期間，持續觀察身體健康狀況，若有異狀可就近至家庭醫生看診，辨別是否為自體免疫疾病。
併發症怎麼這麼多！自體免疫疾病複雜又難纏
林孝義說明，自體免疫疾病屬於全身性疾病，例如紅斑性狼瘡症狀從頭到腳「無所不在」，除了紅疹還會出現掉髮、視網膜病變、心包膜炎、肺部積水、腎臟病變，甚至合併乾燥症與硬皮病等；類風濕性關節也會引起血管炎、關節腫脹甚至變形。自體免疫疾病最常侵犯的三個器官系統包括：皮膚黏膜、關節、腎臟與肺部，「是非常複雜、非常難纏的一個疾病！」
而且自體免疫疾病不易辨別，常見症狀濕疹可能肇因於多種疾病，包括異位性皮膚炎、蕁麻疹、治療過敏、紅斑性狼瘡、硬皮病等，若赴皮膚科治療數月仍無改善，建議至風濕免疫科請醫生鑑別。
罹病得吃藥一輩子？醫生這樣說
診間曾有一位母親帶15歲女孩求診，原來小女孩從月經來潮便出現紅斑性狼瘡，聽說罹患自體免疫疾病無法治愈，一輩子都要吃類固醇，擺脫不掉腫胖副作用。母女爆哭「要怎麼活下去！」
林孝義澄清，罹患自體免疫疾病只要及早介入、控制得當、穩定追蹤，進入緩解期可以不用吃藥，「基本上要一輩子看醫生，而不是一輩子吃藥」。例如患者出現關節腫脹，尚屬可控制緩解階段，但若延誤治療，骨頭一旦壞死就無法逆轉，銀屑病關節炎的關節變形也非常可怕。呼籲及早治療、定時覆診。
好在隨著科技進步，治療藥物日益月新，近年不少諾貝爾醫學獎得主也與免疫疾病藥物相關。林孝義說明，早年治療藥物多以阿士匹靈止痛，但患者常吃出胃潰瘍，使用類固醇後卻出現腫胖副作用，改用免疫抑制劑還是容易感染。近年生物製劑針對多種細胞異常之腫瘤壞死因子IL1、IL6、IL17、IL23等進行控制，藥效相當快速且有效，讓患者能夠自由行動，不用再被照顧。
醫生最後呼籲，自體免疫疾病患者多攝取清淡高纖的健康飲食、保持規律作息、戒煙、勿酗酒、多運動。若要食用健康食品，需選擇有認證之產品，並事先諮詢醫師或營養師，以免產生交互作用或刺激免疫系統，導致疾病惡化。另外，保持心情愉快可提升正面細胞數，多個病友團體會舉辦聚會與活動互相打氣，提供心理支持，讓病友不用孤單面對疾病。
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