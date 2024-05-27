核心肌群訓練方法｜進階難度打造鋼鐵核心

做過入門的核心肌群訓練一段時間，是時候向下一階段核心肌群訓練方法進發，在做今次介紹的動作之前，可以先挑戰一下上一系列動作的升級版，無論Hollow position、Superman還是Side hollow body pulse，都可來一個搖晃版，提升在動態環境下維持身體姿勢的能力，當然也需要大量核心的力量。Trunk Rotation則由曲膝轉為直膝去做。

如果以上動作都難不倒你，就可以進階到今日的3個動作：龍旗、反向提腿以及側向翻滾：