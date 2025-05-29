核心肌訓練｜基礎捲腹/反向捲腹兩招加強腹直肌

核心肌群的重要性不用多說，而捲腹就是其中一個有效鍛煉腹直肌、腹內外斜肌的方法，這兩組肌肉是核心肌群重要的組成部分，除了使你有更好看的外觀，成為「川姊」、有八舊腹肌，又或擁有人魚線/馬甲線之外，更重要是作其他訓練時可保護下背部分減低受傷風險，也對運動表現有幫助。

而捲腹也有不少變化型，可以單獨針對特定肌肉，或同時練到多組肌肉，不妨配搭訓練使用，提升樂趣和挑戰性，同時為肌肉帶來新刺激。今日先由基本的捲腹講起。