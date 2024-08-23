植牙植得好 唔係靠彩數 北上植牙攻略 (附植牙套餐價目表)

人口老化是全球都要面對的問題，港人可以長命120 歲，隨著壽命增長，長者的口腔往往會出現不少健康問題，如磨損、蛀蝕，或是自然老化等，因而需要植牙，但在港植牙的價格可不低，加上近年受廣告影響，不少港人選擇北上植牙。然而坊間的植牙廣告眾多，這些廣告所示的收費可以有巨大差異，教人難以抉擇，選擇平價的植牙服務，又擔心會涉及很多隱藏的額外收費，到時變相加重經濟負擔。而且檢查和進行植牙手術可能由不同醫生負責，更有可能是非常年輕的醫生，讓患者信心頓失甚至感到不安。

由於種植牙通過外科手術將人工牙根植入缺牙間隙的頜骨內，待牙根固定後再進行義齒修復，助缺牙者恢復用牙齒咀嚼食物的功能。由於要在口腔內做手術，涉及複雜和精密的治療方式，故在選擇植牙診所時，應先考慮以下幾點：

1. 醫生專業學歷

植牙相比其他牙齒治療如補牙、矯齒及牙周治療的難度更高，故需要更高的技術，在選擇診所時，最好是選擇擁有國際認可牙科專科學士、碩士或博士學位的醫生，為確保其擁有專業的醫療質素，最好是選擇有種植科和口腔頜面外科專科醫生的大型診所或醫院。

2. 醫生臨床經驗豐富診所有口皆碑

內地有不少牙科診所，要選擇正規可靠、歷久不衰的診所。並且選擇技術及手勢出眾，經驗豐富，口碑良好的醫生。其豐富的經驗能準確評估病情並提供最佳治療方案，憑細致的手勢有助提升成功率。

3. 專業醫療團隊支援

擁有豐富資源的專業醫療集團，為確保治療的精確性和高效率，每個植牙個案都會派出專科醫生團隊討論，以分析出合適的治療計劃。此外，醫療集團與植體公司的關係密切，可獲更多數據及支援，有助不繼更新及提升治療技術。

4. 醫生一對一貼身跟進

大型醫療集團的醫生流失率低，由初次診斷到進行手術，以及術後跟進，甚至十年八年後的義齒保養，每位患者都會安排同一位專業醫生提供一對一貼心跟進，確保服務到位。