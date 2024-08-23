植牙植得好 唔係靠彩數 北上植牙攻略 (附植牙套餐價目表)

人口老化是全球都要面對的問題，港人可以長命120 歲，隨著壽命增長，長者的口腔往往會出現不少健康問題，如磨損、蛀蝕，或是自然老化等，因而需要植牙，但在港植牙的價格可不低，加上近年受廣告影響，不少港人選擇北上植牙。然而坊間的植牙廣告眾多，這些廣告所示的收費可以有巨大差異，教人難以抉擇，選擇平價的植牙服務，又擔心會涉及很多隱藏的額外收費，到時變相加重經濟負擔。而且檢查和進行植牙手術可能由不同醫生負責，更有可能是非常年輕的醫生，讓患者信心頓失甚至感到不安。
由於種植牙通過外科手術將人工牙根植入缺牙間隙的頜骨內，待牙根固定後再進行義齒修復，助缺牙者恢復用牙齒咀嚼食物的功能。由於要在口腔內做手術，涉及複雜和精密的治療方式，故在選擇植牙診所時，應先考慮以下幾點：
1. 醫生專業學歷
植牙相比其他牙齒治療如補牙、矯齒及牙周治療的難度更高，故需要更高的技術，在選擇診所時，最好是選擇擁有國際認可牙科專科學士、碩士或博士學位的醫生，為確保其擁有專業的醫療質素，最好是選擇有種植科和口腔頜面外科專科醫生的大型診所或醫院。
2. 醫生臨床經驗豐富診所有口皆碑
內地有不少牙科診所，要選擇正規可靠、歷久不衰的診所。並且選擇技術及手勢出眾，經驗豐富，口碑良好的醫生。其豐富的經驗能準確評估病情並提供最佳治療方案，憑細致的手勢有助提升成功率。
3. 專業醫療團隊支援
擁有豐富資源的專業醫療集團，為確保治療的精確性和高效率，每個植牙個案都會派出專科醫生團隊討論，以分析出合適的治療計劃。此外，醫療集團與植體公司的關係密切，可獲更多數據及支援，有助不繼更新及提升治療技術。
4. 醫生一對一貼身跟進
大型醫療集團的醫生流失率低，由初次診斷到進行手術，以及術後跟進，甚至十年八年後的義齒保養，每位患者都會安排同一位專業醫生提供一對一貼心跟進，確保服務到位。
睇牙最緊要揀有實力朱咪咪多年支持
CKJ愛康健齒科連鎖品牌自1995年成立，近30年超過100萬人次的香港客戶接受牙科治療。其口腔醫院是深圳市早期擁有二級口腔專科醫院，彙聚了來自香港大學、同濟大學、華西及中山大學的知名口腔專家，有豐富的臨床經驗和深厚的學術背景。愛康健多年來一直獲國際歌影視女星朱咪咪支持，讓港人有信心。
愛康健專業植牙團隊，優秀種牙醫生推薦：
李川醫生
醫生背景：深圳愛康健口腔集團常務院長、深圳愛康健口腔醫院常務副院長、廣東省口腔醫院管理分會委員、廣東省老年口腔醫學委員會常委、深圳市民營口腔管理分會委員
擅長項目：即剝即種、微創植牙、牙齒美容修復、前牙全瓷美學修復
所屬診所：深圳愛康健口腔醫院（羅湖區）
鞏賢平醫生
醫生背景：深圳愛康健口腔醫院院長、口腔專業主治醫生、華西口腔醫學院碩士研究生
擅長項目：牙齒美容修復、烤瓷及全瓷修復、各類複雜義齒修復、種植修復
所屬診所：深圳愛康健口腔醫院（羅湖區）
盧勇輝醫生
醫生背景：深圳愛康健口腔醫院種植學總監、口腔專業主治醫生、德國IZI中國種植訓練中心副主任、中華口腔植牙專委會委員、廣東省口腔植牙專委會委員
擅長項目：微創植牙、即剝即種及種植牙美容修復，各種複雜拔牙、植骨術
所屬診所：深圳愛康健口腔醫院（羅湖區）
劉鑫醫生
醫生背景：愛康健裕亨口腔診所院長、種植專科醫生、安徽醫科大學副教授、同濟大學口腔植牙專業博士、中華口腔醫學會口腔植牙專委會青年委員、安徽省口腔學會口腔植牙專委會副主任委員、瑞士Straumann種植講師、瑞典Nobel種植高級講師
擅長項目：各種疑難植牙、穿顴穿翼、全口無牙顎、上顎竇增高、複雜的軟硬組織移植、即時植牙即刻修復、前牙美觀、數位化和植牙導航
所屬診所：深圳愛康健裕亨口腔診所（福田區）
周小明醫生
醫生背景：深圳愛康健口腔集團醫療管理中心副總監、深圳愛康健專家委員會委員、愛康健李川口腔診所院長
擅長項目：各類口腔疾病診斷與治療、微創種植、即剝即種即修復、頜面部骨組織缺損的植骨術、顱頜面種植、全口/半口種植、微創美學修復
所屬診所：深圳愛康健李川口腔診所（福田區）
愛康健種牙套餐推廣活動
1. 愛康健迎接30週年感恩祭：所有分店歐美種植牙即減¥2,000/顆。
2. 愛康健裕亨口腔診所新開業活動：韓國奧齒泰Osstem種植牙¥4,500/顆，瑞士士卓曼Straumann種植牙¥6,500/顆。
3. 愛康健福田旗艦店18週年慶典活動：瑞典尼奧斯Neoss親水種植牙特價¥8,500/顆，免費升級全瓷牙冠，並贈送電動牙刷或水牙線機以及$200百佳購物券。
4. 深圳愛康健口腔醫院長者醫療券優惠：政府補助植體（集采種植牙）可延長1年保修期，非政府補助的歐美植體，享有常規優惠再9折。（特價種植牙產品除外）
咪咪姐信心種牙推薦
➤香港官方WhatsApp預約：https://bit.ly/AM730-愛康健植牙套餐
➤香港官方真人熱線查詢： 6933 8128
➤香港官方預約網頁： https://ckjhk.com/
➤香港官方Facebook專頁：https://www.facebook.com/ckjdental.hk/
最新消息一：愛康健口腔醫院植牙可用醫療券付款
愛康健於2024 年8 月14 日將成為「長者醫療券大灣區試點計劃」參與機構，符合資格申領醫療券的香港長者將可在深圳愛康健口腔醫院使用醫療券支付門診醫療護理費用。
醫療券可支付牙科治療項目包括：
- 牙齒檢查
- 牙科放射照
- 洗牙
- 治理蛀牙，包括補牙、拔牙、杜牙根
- 治理牙周病
- 鑲配人造牙冠／牙橋
- 鑲配假牙
- 種植牙
最新消息二：凡65歲及以上長者都可享有醫療券啟用優惠
針對長者醫療券在深圳愛康健口腔醫院啟用，口腔醫院提供折扣及套餐優惠予65歲及以上長者，以醫院券或其他付款方式皆可享有以下優惠。
凡65歲及以上香港長者：
1. 首次到診長者免掛號費及CT拍片檢查費
2. 義齒修復免費拔牙1顆（智慧齒除外）
3. 超聲波洗牙¥58（原價：¥180/次）
4. 無鹽噴砂洗牙¥168（原價：¥550/次）
5. 全科治療原價9 折（或使用網上優惠）
6. 牙周治療套餐：原價9 折，牙周專科檢查記錄¥240（原價：¥300），贈送2次牙周治療後維護（價值：¥800/次）
7. 政府補助植體（集采種植牙）可延長1年保修期
8. 非政府補助的歐美植體，享有網上優惠再9折。（特價種植牙產品除外）
優惠詳情可與口腔醫院職員或電話及WhatsApp查詢：+852 69338128。
深圳愛康健口腔醫院
地址：深圳市羅湖區火車站大廈C區1-8樓
營業時間：9:00-18:00（假日照常應診）
查詢及預約：+852 69338128